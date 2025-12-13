Il movimento politico Liberamente progressisti esprime soddisfazione per l’elezione del proprio capogruppo consiliare al Comune di Vibo Valentia, Sergio Barbuto, nel Consiglio provinciale di Vibo Valentia, all’esito delle elezioni tenutesi nella giornata di ieri.

«È un risultato – si legge in una nota - che si inserisce nel solco del lavoro che il nostro movimento, guidato da Antonio Lo Schiavo, porta avanti da tempo con coerenza e impegno sui territori e che, con l’ingresso di un proprio rappresentante nell’assise provinciale, lo vede radicarsi ancor di più nelle Istituzioni locali. Un ringraziamento va fatto agli amministratori vibonesi che hanno sostenuto il nostro candidato consentendogli di ottenere un risultato che premia la sua lunga militanza e il suo ruolo amministrativo. A lui i migliori auguri di buon lavoro. Questa elezione, tuttavia, non fa venir meno le nostre perplessità su un sistema di voto che presenta evidenti limiti e su come le Province debbano essere oggetto di una nuova riforma istituzionale, con elezione diretta dei propri rappresentanti da parte dei cittadini».