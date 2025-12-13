La segretaria provinciale dem Teresa Esposito e la coordinatrice vibonese del M5s Luisa Santoro si congratulano con i candidati eletti ed esprimono orgoglio per il risultato della tornata elettorale alla quale però non hanno partecipato Fi, Fdi, Lega e Noi Moderati

Tutti felici e contenti. Esprimono all’unisono grande soddisfazione i due maggiori partiti del centrosinistra vibonese, Pd e M5s, per l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale che si sono svolte ieri e hanno visto il centrosinistra conquistare 9 consiglieri su 10 grazie anche all’assenza del centrodestra che, invece, ha boicottato la tornata elettorale nel tentativo di non offrire ulteriore legittimazione alla contestatissima presidenza di Corrado L’Andolina (Fi).

Il commento della segretaria provinciale del Pd, Teresa Esposito

«Sono ancora più convinta della bontà del progetto progressista che ha conquistato il Consiglio provinciale di Vibo Valentia. La strada intrapresa dai Progressisti e Riformisti per il Vibonese è quella giusta: il Pd ci crede e continuerà a lavorare con determinazione in tal senso». Questo il commento della segretaria provinciale del Partito democratico, Teresa Esposito.

«Tra i nove consiglieri eletti dalla lista vincente - continua Esposito -, due rappresentano con orgoglio il nostro Partito Democratico: Antonino Schinella, sindaco di Arena con 5696 voti ponderati, e Antonio Carchedi, consigliere di Filadelfia con 6161 voti ponderati. Questo risultato consolida la presenza del Pd negli equilibri istituzionali del Vibonese. Un ringraziamento speciale va a Wladimira Pugliese, instancabile e sempre pronta a dare la sua disponibilità per il progetto comune. Il suo impegno ha contribuito in modo decisivo a questo successo».

Infine, Esposito rimarca che il voto ponderato «ottenuto dalla nostra lista, oltre 14.000 voti complessivi, ci riempie di orgoglio ma anche di grande responsabilità verso il territorio». «La Provincia – conclude - rivede ora la sua politica targata Pd, pronta a dare risposte concrete su viabilità, scuole e sviluppo locale».

La dichiarazione della coordinatrice provinciale del M5s, Luisa Santoro

«Esprimiamo grande soddisfazione per l'elezione dei nostri due candidati al Consiglio provinciale di Vibo Valentia, Ilenia Angelita Tulino e Vincenzo La Caria. Un risultato che premia il nostro lavoro sui territori e che conferma il crescente radicamento del Movimento 5 stelle nelle amministrazioni locali». È quanto afferma Luisa Santoro, coordinatrice provinciale del M5s.

«Il Movimento 5 stelle – continua - è ormai una forza politica matura, capace di competere e affermarsi a tutti i livelli, dal Parlamento nazionale a quello regionale, dalle assemblee provinciali a quelle comunali, costituendo, così, una filiera istituzionale capillare in grado d'incidere nel Paese. Ilenia Tulino è una consigliera di minoranza al Comune di Mileto e proviene dal mondo del civismo, mentre Vincenzo La Caria esercita il ruolo di consigliere d'opposizione a Vazzano ed è da tempo un attivista 5 stelle. Entrambi - siamo sicuri - sapranno rappresentare al meglio le istanze dei territori nelle stanze della Provincia, soprattutto in tema di strade e scuole».

Infine, conclude con «un sentito ringraziamento agli oltre cinquanta amministratori locali che sui territori hanno sostenuto i nostri candidati consiglieri»: «Lavoreremo insieme ai nostri eletti in Provincia per ripagare la fiducia accordataci nell'interesse supremo del cittadino vibonese».