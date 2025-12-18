La soddisfazione della Federazione provinciale alla luce del risultato ottenuto dalla lista Progressisti e riformisti: «Crediamo nella politica di servizio e di appartenenza, noi alternativa al centrodestra»

Grande soddisfazione da parte di Sinistra Italiana per il risultato ottenuto dalla lista Progressisti e Riformisti per Vibo, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale che si sono tenute la scorsa settimana: «La lista espressione dei partiti dell’area progressista Pd, M5S, Sinistra Italiana, + Europa, Casa Riformista e la lista civica Progetto Vibo – si legge in una nota stampa della Federazione provinciale - esprime la validità del progetto politico già sperimentato alle Amministrative del 2024».

Le elezioni provinciali

«Ottimo il risultato ottenuto da Sinistra Italiana, e del candidato presente nella lista dei Progressisti e riformisti per Vibo, Sergio Barbuto, che su invito del segretario provinciale di Sinistra Italiana, Fortunato Petrolo, e della segreteria, ha accettato la candidatura, consapevole di una scelta politica condivisa essendo iscritto a Si. Per questo sentiamo il dovere di ringraziarlo, unitamente agli elettori che ci hanno permesso, per la prima volta, di essere presenti nel Consiglio provinciale di Vibo Valentia come Sinistra Italiana», prosegue il comunicato.

Inoltre, «non abbiamo nessuna intenzione di scendere in polemica con nessuno. Noi – prosegue la nota a firma del segretario provinciale Fortunato Petrolo - crediamo nella politica, quella vera, fatta di rispetto delle regole e dello statuto del partito, non siamo interessati né vogliamo appropriarci di meriti. Crediamo nella politica di servizio e di appartenenza a un progetto politico che ci vede impegnati a costruire la nostra rappresentanza mettendola al servizio del partito e dei cittadini». E «sosteniamo un progetto politico alternativo alla destra, ecco perché abbiamo avviato il confronto nella coalizione progressista espressione dei partiti Pd, M5s, Sinistra Italiana, + Europa, casa riformista e Progetto Vibo».

Il cammino di Sinistra italiana

«Sinistra Italiana da oggi parte con la consapevolezza di mettere in campo una proposta alternativa al modello gestionale fino ad oggi attuato, attraverso una politica di coesione e sviluppo del territorio sulle materie di competenza della provincia, come strade viabilità, trasporti scuole ambiente. Questo sarà il ruolo dei partiti e dei consiglieri eletti, un ruolo di verifica e di controllo sugli atti amministrativi prodotti dal presidente, rimanendo fuori dal circuito della cogestione con il presidente, che non è di nostra espressione politica». Un impegno concreto per «preparare una nuova stagione che ci porti a eleggere, in un prossimo futuro, un presidente espressione della coalizione progressista».

Infine le congratulazioni al «consigliere Sergio Barbuto, che rappresenta sinistra Italiana nel consiglio provinciale, augurando buon lavoro a lui e a tutti i consiglieri eletti delle due liste».