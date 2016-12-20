Provincia Unica e Partito democratico eleggono quattro consiglieri a testa. Due per la lista Centro destra vibonese. Riconfermato Fera, exploit di Lo Bianco a Vibo. Entrano in consiglio anche Cutrullà e l’“anti-De Nisi” Pellegrino

Si concludono con un sostanziale pareggio le elezioni di secondo livello per il rinnovo del consiglio provinciale di Vibo Valentia. Ad eleggere quattro consiglieri a testa sui dieci posti disponibili in consiglio e secondo le indicazioni dei 432 amministratori locali che hanno votato nella giornata di oggi, sono infatti la lista del Partito democratico e la lista Provincia Unica. Due invece i seggi conquistati dalla lista Centro destra vibonese.

Ad entrare nel consesso guidato dal presidente Andrea Niglia, per la lista ispirata dal deputato Pd Bruno Censore, sono i consiglieri comunali Giuseppe Pellegrino di Filadelfia, Giuseppe Cutrullà e Antonio Schiavello (candidato in quota Pasqua) di Vibo Valentia e Anna Grillo assessore di Soriano.

Elezioni provinciali, affluenza all’89,6 per cento

Altrettanti esponenti entrano in consiglio da candidati della lista “Provincia Unica” nata dall’accordo tra l’ex presidente della Provincia Francesco De Nisi, il presidente del consiglio comunale di Vibo Valentia Stefano Luciano, il già candidato a sindaco di Vibo Antonio Lo Schiavo e, ancora, il sindaco napitino Gianluca Callipo e il segretario cittadino democrat Stefano Soriano. A guadagnare l’accesso al Consiglio sono Alfredo Lo Bianco di Vibo Valentia, Francesco Gugliotta di Filadelfia, Tiziana De Nardo, sindaco di Pizzoni e Pasquale Fera, consigliere comunale di San Nicola da Crissa e vicepresidente uscente dell’Ente, dunque riconfermato in seno al Consiglio.

Infine dalla lista del Centro destra vibonese, ispirata dal consigliere regionale Giuseppe Mangialavori, risultano eletti Gian Franco Ranieli di Rombiolo e Giuseppe Rombolà di Drapia.

Questi, nel dettaglio, i voti di lista che hanno determinato la composizione del nuovo consiglio provinciale in funzione del voto ponderato che attribuisce un diverso peso specifico ai comuni sulla base della popolazione rappresentata. A titolo esemplificativo il voto di un consigliere di un comune di fascia “E” come Vibo Valentia vale in proporzione 7 volte quello di un consigliere di un comune fascia “A”.

Lista n. 1 Centro destra vibonese Lista n. 2 Partito democratico Lista n.3 Provincia unica Comuni di fascia “A” fino a 3mila abitanti 67 100 91 Fascia “B” da 3 a 5mila abitanti 20 49 26 Fascia “C” da 5 a 10mila abitanti 8 18 18 Fascia “E” da 35mila abitanti 11 9 13 Schede bianche/nulle 2

La proclamazione degli eletti da parte del segretario generale dell’Ente Cesare Pelaia