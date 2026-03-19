Si è conclusa la partecipazione del sindaco di Vibo Valentia alla quarta edizione dell’EU Tax Symposium, il prestigioso forum internazionale sulla fiscalità tenutosi a Bruxelles dal 16 al 18 marzo presso l'Eurocamera e l'Autoworld.

La presenza del primo cittadino vibonese è avvenuta su invito ufficiale dell’On. Pasquale Tridico, eurodeputato e Presidente della Sottocommissione FISC (Tax Matters), che ha presieduto i lavori dell’evento. Il Simposio, dal titolo «The future of taxation: inequality and growth in the global economy», ha riunito i massimi esperti mondiali, tra cui i premi Nobel Joseph Stiglitz e Philippe Aghion, per delineare le riforme fiscali necessarie a rendere l’Unione Europea più competitiva e socialmente equa.

«Essere presenti in un contesto così autorevole è un segnale di grande attenzione per il nostro territorio», ha dichiarato il Sindaco. «Il dialogo con il Presidente Tridico e con i vertici della Commissione Europea ci permette di comprendere come le nuove direttive su tassazione e investimenti impatteranno sulla vita quotidiana delle amministrazioni locali e dei cittadini. Ma è stata anche l’occasione per discutere con i dirigenti dell’Ue in un confronto assai costruttivo sulle esigenze della Calabria, su quanto l’Europa possa fare per essere più vicina alle amministrazioni locali e all’intera regione».

Durante la tre giorni, si è discusso di semplificazione amministrativa, lotta all’evasione fiscale, fiscalità digitale e fiscalità ambientale. L’On. Tridico, nel suo intervento di apertura, ha ribadito la necessità di un fisco che non sia un peso, ma uno strumento di crescita e di riduzione delle disuguaglianze, un tema che tocca da vicino le realtà del Sud Italia.

Questa missione istituzionale rafforza il legame tra Vibo Valentia e le istituzioni comunitarie, aprendo canali diretti per future collaborazioni e progetti di sviluppo territoriale.