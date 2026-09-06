Il co-portavoce regionale e Raffaella Cosentino hanno incontrato il sindaco di Vibo Valentia. Al centro del confronto gli interventi realizzati con il PNRR e la programmazione futura. Poi il sostegno a Frank Benedetto per le suppletive di Reggio Calabria

Vibo Valentia al centro del confronto tra Europa Verde/Alleanza Verdi Sinistra Calabria e l'amministrazione comunale. Il co-portavoce regionale Giuseppe Campana e la co-portavoce regionale Raffaella Cosentino hanno incontrato il sindaco Vincenzo Romeo per fare il punto sul lavoro svolto nei primi due anni di mandato e sugli interventi che hanno interessato la città.

L'incontro - riferisce in una nota stampa Europa Verde/AVS Calabria – è stato l'occasione per confermare il sostegno all'azione amministrativa del sindaco Romeo e per analizzare alcuni dei principali interventi realizzati grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Secondo la formazione politica, i fondi PNRR hanno consentito di portare a compimento opere attese da anni, recuperando spazi e strutture della città e rendendoli nuovamente fruibili dalla cittadinanza.

«Abbiamo potuto constatare direttamente una città curata e interessata da un percorso di riqualificazione che ha già prodotto risultati concreti», afferma Europa Verde/AVS.

Da Vibo a Reggio Calabria

La giornata è quindi proseguita a Reggio Calabria, dove Giuseppe Campana ha partecipato alla prima uscita pubblica di Frank Benedetto, candidato del campo largo del centrosinistra alle elezioni suppletive in programma alla fine di settembre.

Europa Verde/AVS Calabria ha espresso il proprio sostegno alla candidatura, definendo Benedetto «una persona e un professionista molto stimato in città» e sottolineandone le qualità umane e professionali e il rapporto costruito nel tempo con la comunità reggina.

Per la formazione politica, la candidatura di Benedetto può rappresentare l'opportunità di mettere competenze ed esperienza al servizio di un progetto di centrosinistra ampio e plurale.

Le due iniziative vengono inserite da Europa Verde/AVS Calabria all'interno di un percorso più ampio di presenza sui territori. «La politica si fa stando dentro le comunità», è il messaggio lanciato dal movimento, che rivendica la necessità di mantenere un rapporto costante con amministratori, associazioni, realtà territoriali e cittadini.

L'obiettivo indicato dalla segreteria regionale è quello di utilizzare questo confronto per costruire proposte più vicine alle esigenze concrete delle comunità e contribuire alla definizione di una proposta politica alternativa per la Calabria.