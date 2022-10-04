L’ex consigliere comunale si dissocia dai nipoti ed interviene sulla concessione della sala consiliare per una manifestazione di Fratelli d’Italia

Arriva la replica di Francesco D’Agostino, già consigliere comunale di Soriano Calabro (dimissionario per ragioni politiche nel febbraio scorso) ed attuale vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia in relazione al nostro servizio del 23 settembre scorso con il quale abbiamo dato conto della manifestazione elettorale di Fdi nella sala consiliare del Comune organizzata proprio da D’Agostino il cui nome è finito fra le motivazioni della relazione che ha portato allo scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose (LEGGI QUI: FdI e l’evento nel Municipio di Soriano sciolto per mafia organizzato dal consigliere citato nella relazione) [Continua in basso]

Ecco il testo integrale della replica:



«Sono un cittadino che vive la sua quotidianità nella semplicità, con una famiglia semplice, in una comunità piccola e come cittadino risponde al rispetto delle regole ed alle leggi dello Stato. Con un profondo senso di responsabilità, che oggi resta un valore aggiunto, smarrito, purtroppo, nell’opportunismo e qualunquismo della nostra società. Il mondo e la società in cui vivo non mi piace, non sopporto la corruzione, il malaffare, la mediocrità, il “leccaculismo”, l’annientamento dei valori, il venir meno del senso di responsabilità, del senso del dovere, della solidarietà, l’egoismo sociale, ilculto del mercato e del profitto. Il mio impegno è stato e sarà sempre tendente a realizzare un diverso ordine del vivere. Tutto questo ha senso solo perché la mia vita è un impegno 24 ore su 24 per la realizzazione delle mie idee. Così come convinto che la forza dell’uomo consiste nella sua differenziazione. Tutti gli uomini devono essere messi in condizione di pari opportunità per poter liberamente manifestare il proprio valore; devono, insomma, avere lo stesso diritto al rispetto ed alla tutela della dignità che è dovuta ad ognuno. L’onore, l’autodisciplina, la giustizia, la generosità, il dovere, la responsabilità, la lealtà sono i valori fondanti dei principi essenziali cui bisogna ispirare le azioni della nostra vita in uno sforzo costante teso alla realizzazione del proprio essere umani. Il decoro, la dignità, la nobiltà di intenti mi appartengono e l’onestà è una qualità umana che mi contraddistingue e mi permette di agire con sincerità e lealtà. La disonestà si può tranquillamente configurare come un reato che va sicuramente perseguito e punito».

D’Agostino, contattato telefonicamente, ci ha poi ribadito di aver preso da tempo le distanze dai propri nipoti citati nella relazione di scioglimento del Comune di Soriano Calabro, dichiarando di non sentirli da circa 14 anni.

