Fratelli d’Italia e l’evento nel Municipio di Soriano sciolto per mafia organizzato dal consigliere citato nella relazione

Il Comune è commissariato per infiltrazioni mafiose ma viene ugualmente concessa la sala consiliare per una manifestazione elettorale del partito voluta in primis dal vice coordinatore provinciale di Fdi il cui nome è finito fra le motivazioni che hanno portato allo scioglimento dell’ente

Si può organizzare la manifestazione di quasi chiusura della campagna elettorale scegliendo per il raduno non una pubblica piazza ma la sala consiliare di un Comune i cui organi elettivi sono stati di recente sciolti per infiltrazioni mafiose e l’ente è attualmente retto da una terna commissariale nominata proprio per questo dalla Prefettura? Nel Vibonese si può. E può organizzare l’evento nella sala consiliare dello stesso Comune uno dei consiglieri comunali citati nella relazione di scioglimento per infiltrazioni mafiose dell’ente per rapporti familiari con soggetti controindicati e che ha costituito uno dei motivi (insieme a tanti altri, ovviamente) che hanno portato al commissariamento? Anche questo nel Vibonese si può. E’ successo ieri a Soriano Calabro, Comune dove gli organi elettivi dell’ente sono stati sciolti il 15 giugno scorso per infiltrazioni mafiose (con decisione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Interno e decreto di scioglimento firmato dal presidente della Repubblica) e dove nella sala consiliare il partito di Fratelli d’Italia ha pensato di organizzare un incontro politico alle ore 17 dal titolo – come si legge nella locandina dell’evento – “Pronti a risollevare l’Italia”. In vista delle imminenti elezioni politiche di domenica prossima, quindi, nella sala consiliare del Comune insieme a cittadini, simpatizzanti ed iscritti a FdI si sono ritrovati: il vicecoordinatore provinciale di Fdi, Franco D’Agostino, la consigliera regionale Luciana De Francesco, l’assessore regionale Filippo Pietropaolo, il coordinatore provinciale di Fdi, nonché candidato al Senato, Pasquale La Gamba, ed infine Alfredo Antoniozzi, candidato alla Camera dei Deputati. Chi ha organizzato l’evento? Lo svela il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Pasquale La Gamba, con un Post su Facebook: “Ringrazio Francesco D’Agostino, vice coordinatore, per la splendida organizzazione”.

Dunque, ad organizzare la serata è stato Francesco D’Agostino che avrà quindi chiesto ed ottenuto dagli attuali commissari prefettizi – che reggono l’ente sciolto per infiltrazioni mafiose – l’uso e la disponibilità della sala consiliare del Comune per la manifestazione di Fratelli d’Italia. [Continua in basso]

Domanda semplice-semplice a questo punto: se la sala consiliare per analoga manifestazione elettorale fosse stata chiesta dal sindaco uscente di Soriano, Vincenzo Bartone, per fare propaganda al suo partito di appartenenza – Forza Italia – sarebbe stata concessa dai commissari, atteso che si tratta dello stesso ex primo cittadino la cui amministrazione è stata sciolta per infiltrazioni mafiose? Abbiamo i nostri forti dubbi sul fatto che la sala sarebbe stata concessa.

Ed allora – e la domanda è rivolta principalmente all’attuale terna commissariale che regge il Comune di Soriano – quale la differenza c’è, rispetto al primo cittadino, se la sala consiliare viene chiesta per una manifestazione politica-elettorale da un ex consigliere comunale di maggioranza – Francesco D’Agostino – il cui nominativo lo si ritrova (per le ragioni che di qui a presto diremo) nelle motivazioni della relazione che ha portato alo scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose? [Continua in basso]