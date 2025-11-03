Rimpasto in giunta al Comune di Filadelfia. Il primo cittadino, Anna Bartucca, ha infatti revocato il decreto sindacale del 29 ottobre 2021 con il quale aveva nominato i suoi assessori, sostituendoli con due nuovi componenti della giunta – con relativa ridistribuzione delle deleghe - ufficialmente motivando la scelta con la necessità di “garantire la partecipazione di tutti i consiglieri comunali di maggioranza all’attività amministrativa dell’ente”. Viene riconfermato nella carica di vicesindaco Maurizio De Nisi al quale sono state assegnate le seguenti deleghe: lavori pubblici, servizio idrico integrato, depurazione e ambiente, bilancio e programmazione economica, promozione della raccolta differenziata. Oltre a Maurizio De Nisi, mantiene l’incarico in giunta (con le medesime deleghe) Tommasino Dieco: sport, impiantistica sportiva, rapporti con le associazioni e volontariato, programmazione, gestione e rapporti con le istituzioni comunali, eventi, spettacoli, polizia locale. I nuovi assessori che entrano in giunta sono: Veronica Gugliotta alla quale vanno con le deleghe dell’urbanistica, gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, politiche abitative e dello sviluppo sostenibile, arredo urbano, politiche energetiche, politiche per l’accesso ai fondi nazionali e comunitari, tutela del patrimonio storico, archeologico e cultura; Liliana Campisano alla quale sono state assegnate le deleghe ai tributi, pari opportunità, politiche sociali, servizi sociali, politiche per l’ambiente, servizi alle frazioni, politiche per la famiglia.

Singole deleghe sono state poi conferite dal sindaco ai seguenti consiglieri comunali: Rosalba Galati (risorse umane, formazione professionale, politiche scolastiche, pubblica istruzione, trasporti e mobilità); Francesco Gugliotta (igiene urbana, protezione civile, politiche forestali, caccia e pesca, servizi cimiteriali, sviluppo e recupero delle periferie, verde pubblico, viabilità, tutela del territorio); Sandra Mazzotta (politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio, fiere e mercati, politiche giovanili, affari istituzionali); Davide Caruso (sanità, politiche agricole, promozione e sviluppo del turismo, comunicazione istituzionale). Rispetto alla prima giunta nominata nel 2021, quindi, i nuovi assessori sono: Liliana Campisano (che tuttavia deteneva le stesse deleghe quale consigliere comunale) e Veronica Gugliotta (anche lei deteneva le medesime deleghe ma nelle vesti di consigliere comunale). Escono invece dalla giunta Davide Caruso e Sandra Mazzotta che, tuttavia, mantengono da consiglieri comunali le medesime deleghe prima detenute nelle vesti di assessori.