Quattro consiglieri comunali si occuperanno poi di specifiche materie. La compagine di maggioranza cambia nome e diventa “Coraggio Italia”, la formazione politica di Toti, Quagliariello, Bevilacqua e De Nisi

Nuova giunta comunale a Filadelfia. Il neo sindaco Anna Bartucca, eletta il 5 ottobre scorso con 1.749 voti (il 56,26% delle preferenze), ha nominato gli assessori che la affiancheranno nel mandato politico-amministrativo. Maurizio De Nisi – primo cittadino uscente – è il nuovo vicesindaco, Tommaso Diaco – presidente del Consiglio comunale uscente – è l’altro componente della giunta, mentre gli altri due assessori scelti dal sindaco sono Davide Caruso e Sandra Mazzotta. A consigliere comunale, Maurizio De Nisi aveva ottenuto 612 preferenze, Masino Diaco 224 voti, Davide Caruso 204 voti e Sandra Mazzotta 244 preferenze. A Maurizio De Nisi vanno le deleghe ai lavori pubblici, al servizio idrico integrato, alla depurazione, all’ambiente, all’igiene urbana, alla protezione civile, al bilancio, ai servizi sociali ed alla raccolta differenziata. A Tommasino Diaco le deleghe allo sport, al volontariato, agli eventi ed alla polizia municipale. A Sandra Mazzotta le deleghe al commercio, all’artigianato, alle fiere, ai mercati, alle politiche giovanili ed agli affari istituzionali. A Davide Caruso la delega alla sanità, alle politiche agricole, al turismo ed alla comunicazione istituzionale. [Continua in basso]

Singole deleghe sono state assegnate dal sindaco anche a quattro consiglieri comunali. Gestione risorse umane, formazione professionale politiche scolastiche, trasporti e mobilità a Rosalba Galati; tributi, pari opportunità, politiche sociali, politiche per l’ambiente, servizi alle frazioni, politiche per la famiglia a Liliana Campisano; urbanistica, gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, politiche abitative, arredo urbano, politiche energetiche e per l’accesso ai fondi comunitari, cultura e tutela del patrimonio storico a Veronica Gugliotta; politiche forestali, caccia, pesca, servizi cimiteriali, verde pubblico, viabilità, tutela del territorio e recupero delle periferie a Francesco Gugliotta.

La maggioranza consiliare uscita fuori dalle urne ha inoltre scelto di cambiare nome: non più “Coraggio Filadelfia”, ma “Coraggio Italia”, la compagine politica fondata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dal senatore Gaetano Quagliariello (in Calabria guidata dall’ex senatore di An Francesco Bevilacqua) che è riuscita ad eleggere Francesco De Nisi (fratello di Maurizio ed ex presidente della Provincia di Vibo con il centrosinistra) in Consiglio regionale.

