Deliberata l’elezione del vicepresidente del Consiglio comunale di Filandari. La nomina si è resa necessaria dopo che nel giugno scorso Federico Vangeli ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Riunito il civico consesso (presieduto dal sindaco Rita Fuduli e composto da Francesco Cimato, Antonino Fuduli, Mary Maccarone, Gilda Guerrera, Gianluca Restuccia, Giuseppe Pesce, Giuseppe Mazzeo, Fortunato Rotella, Cosimo Runco e Mannina Grasso), quale vicepresidente del Consiglio comunale è stato designato il consigliere Fortunato Rotella che ha ottenuto sette voti favorevoli. Tre, invece, le schede bianche. La seduta è stata presieduta dal presidente del Consiglio comunale Antonino Falduto, mentre il nominativo di Rotella è stato proposto dal consigliere Giuseppe Mazzeo. Da ricordare che nel giugno scorso il consigliere Federico Vangeli, eletto nel maggio 2023 con la lista “Filandaresi Uniti per il Cambiamento” (risultando il candidato più votato), aveva rassegnato le dimissioni con una lettera attraverso la quale aveva rimarcato il venir meno delle condizioni per svolgere al meglio il proprio mandato “in coerenza rispetto ai propri valori”.