Federico Vangeli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Filandari, chiudendo l'esperienza amministrativa iniziata nel maggio 2023, quando era stato eletto con la lista Filandaresi Uniti per il Cambiamento, risultando il candidato più votato.

La decisione è stata comunicata con una lettera indirizzata agli organi istituzionali del Comune: «Tre anni fa ho scelto di candidarmi con entusiasmo, con la convinzione che la politica potesse rappresentare uno strumento concreto per contribuire alla crescita della comunità e del territorio. La fiducia ricevuta dai cittadini ha rappresentato per me un grande onore e una responsabilità che ho sempre cercato di esercitare con serietà, rispetto e senso delle istituzioni».

Nel corso del mandato Vangeli ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio comunale. «Ho sempre interpretato il mio ruolo come un servizio alla comunità e non come una posizione da occupare. Per questo motivo ho ritenuto necessario interrogarmi con sincerità sul senso della mia permanenza in Consiglio Comunale. Quando vengono meno le condizioni e il clima per svolgere un incarico con convinzione, entusiasmo e piena coerenza rispetto ai propri valori, credo sia doveroso assumersi la responsabilità delle proprie scelte».

Le dimissioni, spiega, «sono il risultato di un percorso di riflessione lungo e sofferto». Prima di formalizzarle ha comunque presieduto, in qualità di vicepresidente, l'ultima seduta del Consiglio comunale: «Ho voluto garantire fino all'ultimo il corretto svolgimento dell'attività istituzionale, nella convinzione che il rispetto delle istituzioni debba sempre prevalere sulle valutazioni personali e politiche. Solo dopo aver adempiuto a questo dovere ho ritenuto corretto formalizzare una decisione che maturava ormai da tempo».

Nel congedarsi dall'incarico, Vangeli ha ricordato le difficoltà affrontate durante il mandato: «In questi anni ho affrontato difficoltà e momenti complessi che avrebbero potuto indurmi a interrompere prima questa esperienza. Ho scelto invece di proseguire, continuando a svolgere il mio ruolo con responsabilità e spirito di servizio. Oggi ritengo però che non vi siano più le condizioni per proseguire questo percorso con la convinzione e l'entusiasmo che considero indispensabili per ricoprire un incarico elettivo».

Infine il ringraziamento ai cittadini e alla lista che lo ha sostenuto: «Ringrazio sinceramente tutti i cittadini che mi hanno accordato la loro fiducia e che mi hanno consentito di rappresentarli all'interno del Consiglio Comunale e ringrazio la lista “Filandaresi Uniti per il Cambiamento” per l’opportunità di servire la mia gente. Lascio questo incarico con amarezza per ciò che non è stato possibile realizzare, ma con la serenità di aver sempre agito secondo coscienza e nel rispetto del mandato ricevuto».

La riflessione conclusiva è affidata a una frase che sintetizza il senso della scelta: «Dico solo che la politica può dividere sulle idee, ma non dovrebbe mai consumare umanamente chi sceglie di viverla con dignità».