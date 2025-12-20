«L’annuncio dei 19 milioni di euro destinati ai comuni della provincia di Vibo Valentia rappresenta un risultato di grande rilievo, che conferma ancora una volta l’efficacia e la serietà del lavoro portato avanti dall’onorevole Giuseppe Mangialavori». È quanto afferma la coordinatrice cittadina di Forza Italia Carmen Corrado, insieme all’intero coordinamento cittadino, commentando l’annuncio del presidente della Commissione bilancio della Camera, che ieri nella sala consiliare del Comune di Vibo ha illustrato l’erogazione di nuove risorse destinate ai Comuni vibonesi, tra cui 6 milioni di euro solo alla città capoluogo.

«Questo nuovo intervento – prosegue Corrado – testimonia un impegno costante a favore dei territori, frutto di una presenza parlamentare attenta, concreta e capace di tradurre le priorità dei cittadini in risposte reali. È la dimostrazione di come la buona politica possa produrre benefici tangibili per l’intera comunità. Forza Italia Vibo Valentia – conclude la nota – esprime pieno apprezzamento per un’azione che, ancora una volta, contribuisce a rafforzare il legame di fiducia tra le istituzioni e il territorio, ponendo le basi per nuove opportunità di sviluppo e crescita condivisa».