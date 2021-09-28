Il Comune non compare tra i 270 che accederanno al Programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare promosso dal Governo. Il consigliere del gruppo misto Laura Pugliese chiede di conoscere i motivi. Premiata invece Lamezia Terme

Tre miliardi e duecento milioni di euro per interventi di tipo edilizio, infrastrutturale e tecnologico e di efficientamento energetico: è il Programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare (PinQua) promosso dai Ministeri delle Infrastrutture, Economia e Beni culturali. Sono 291 le richieste pervenute, ma ne sono state accolte 270.

Tra queste ultime non compare la città di Vibo Valentia e la questione è stata sollevata da Laura Pugliese, consigliere comunale del gruppo misto a Palazzo Luigi Razza, questa mattina durante i lavori della terza commissione consiliare “Lavori pubblici”. Pugliese ha chiesto al presidente della commissione Serena Lo Schiavo (Rinasci Vibo) chiarimenti in ordine ai motivi per i quali il Comune di Vibo non risulti beneficiario dei finanziamenti PinQua e se, in particolare, si tratti di un’esclusione per mancanza di requisiti oppure dovuta al fatto che l’amministrazione non ha proprio partecipato al bando interministeriale.

Un’occasione persa in ogni caso, visto che le città – i cui progetti sono stati approvati – otterranno dal Governo circa 15 milioni di euro a testa. Vi sono poi otto città, fra cui Lamezia Terme, che hanno presentato progetti definiti “pilota” e di milioni ne riceveranno 98.

LEGGI ANCHE: Ricerca BenVivere 2021, la provincia di Vibo maglia nera: ultima nella classifica nazionale