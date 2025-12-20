Otto anni di reclusione, 28mila euro di multa, interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e pagamento delle spese processuali. Questa la condanna nei confronti di Alfio Lo Po’, 41 anni, nativo di Taormina, ma residente a Roma, emessa dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Roberta Ricotta, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato che è valso nei confronti dell’imputato uno sconto di pena pari ad un terzo. Il 41enne era stato fermato nel febbraio scorso dalla polizia stradale e dai carabinieri della sezione Radiomobile di Vibo Valentia con a bordo dell’auto 22 chili di cocaina purissima. Alfio Lo Po’ con la sua Smart Forfour stava percorrendo l’autostrada in direzione Sud quando è stato notato da una pattuglia della polizia stradale nei pressi dello svincolo di Pizzo e fatto uscire a Sant’Onofrio per un controllo da parte dei carabinieri. Grazie anche al fiuto di un cane, fatto giungere appositamente, sono stati rinvenuti diversi panetti di cocaina da un chilogrammo per un totale di quasi 22 chili.