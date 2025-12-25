I consiglieri del gruppo autonomo considerano le risorse messe in campo insufficienti e chiedono lumi all’amministrazione targata Vallone: «I cittadini costantemente alle prese con disagi logistici ed emotivi»

L’ampliamento del cimitero delle frazioni San Costantino-Potenzoni e la riduzione dei fondi, al centro dell’interpellanza (con richiesta di risposta scritta) al sindaco Lidio Vallone e alla giunta di Briatico. A vergarla, i consiglieri comunali di opposizione Domenico Conocchiella, Gregorio Mantegna e Chiara Paterti, membri del gruppo autonomo "Briatico Futura".

I fondi destinati all’ampliamento del cimitero

L'atto ispettivo, scrivono i consiglieri «intende fare luce sulla gestione dei fondi destinati alla realizzazione del cimitero nelle frazioni di San Costantino e Potenzoni, un'opera attesa dai cittadini da oltre un decennio». Entrando nel dettaglio, il gruppo consiliare di «solleva forti dubbi in merito alla recente decisione dell'Amministrazione di ridurre significativamente l'importo complessivo dei lavori».

In merito alla riduzione dei fondi, i consiglieri chiedono le motivazioni per cui si sia proceduto «a una drastica riduzione della spesa a 60mila euro» anziché aumentarla come «precedentemente discusso (da circa € 99mila euro a circa 120mila euro)».

I fondi insufficienti

Dei 60mila destinati, solo 41mila e 939 euro vengono riservati ai lavori. Una cifra che Briatico futura ritiene «al di sotto di quella prevista nel 2017 che già ai tempi risultava insufficiente a completare l’opera».

I consiglieri inoltre rendono nota la richiesta di copia «completa del Progetto Esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 137 del 27 novembre 2025 per una verifica puntuale della documentazione».

Per il gruppo "Briatico Futura" «l'ampliamento del cimitero rappresenta una necessità impellente per i residenti delle frazioni, che attualmente devono affrontare notevoli disagi logistici ed emotivi per la sepoltura dei propri cari nel cimitero del capoluogo.

I consiglieri – concludono - restano in attesa di una risposta chiara e tempestiva da parte dell'Amministrazione per garantire la massima trasparenza ai cittadini interessati».