Il “duello” elettorale a due al Comune di Francavilla Angitola si è risolto a favore del sindaco uscente Giuseppe Pizzonia, che dunque guiderà ancora una volta l’amministrazione cittadina per i prossimi cinque anni di governo del territorio. A capo della lista “Lavoriamo per Francavilla”, Giuseppe Pizzonia porta a casa complessivamente 673 voti, pari al 57,52% dei consensi. Il suo sfidante Carmelo Nobile, a guida della lista “Democrazia e Progresso”, a scrutinio completato, ha conquistato invece un totale di 497 preferenze, pari al 42,48% dei consensi.
Queste le preferenze dei candidati alla carica di consigliere comunale nella lista di Giuseppe Pizzonia: Antonio Caruso 118 voti (cl. ‘84); Giuliana Caruso 71 voti (cl. ‘73); Francesco Conidi 90 voti (cl. ‘81); Anna Fruci 33 voti (cl. ’84, presidente del Consiglio comunale uscente); Rosario Giampà 31 voti (cl. ‘64); Foca Antonio Lazzaro 47 voti (cl. ’53, consigliere comunale uscente); Vittoria Manduca 58 voti (cl. ’81); Maria Teresa Niesi 15 voti (cl. ‘93); Gregorio Torchia 76 voti (cl. ‘69); Bruno Galati 81 voti.
Questi i voti dei candidati a consiglieri con la lista “Democrazia e progresso” del candidato a sindaco Carmelo Nobile: Vito Bartucca 11 voti (cl. ’77); Angelo Curcio 56 voti (cl. ’69); Francesco Curcio 46 voti(cl. ’78); Vittoria Fiumara 97 voti (cl. ’97); Veronica Giampà 50 voti (cl. ’97); Emanuele Malta 17 voti (cl. ’63); Giuseppe Mazzotta 58 voti(cl. ’90); Vincenzo Serrao 38 voti (cl. ’53); Giovanni Serratore 50 voti(cl. ’77); Vincenzo Umbro 16 voti (cl. ’63).