I consiglieri di Coraggio Italia eletti nel collegio Centro “avvertono” il presidente Roberto Occhiuto

«Dopo la lettura di alcune agenzie di stampa, vorremmo ribadire che Coraggio Italia è nato per la promozione non solo di idee innovative ma anche di un nuovo modo di fare politica basato sulla militanza, sul merito e sul consenso». Lo affermano in una nota congiunta Francesco De Nisi e Salvatore Cirillo, consiglieri regionali di Coraggio Italia. De Nisi e Cirillo aggiungono: «Questo metodo sarà ovviamente seguito nelle prossime scelte anche della dirigenza nazionale del partito ad iniziare dalla nostra possibile rappresentanza nella giunta della Regione Calabria, dove c’è stato l’esordio elettorale del nostro partito». Poi concludono: «Si tratta di scelte che dovranno essere assunte nel rispetto delle prerogative del presidente Occhiuto e alla luce del consenso che ci ha assegnato la responsabilità di rappresentare Coraggio Italia nel consiglio regionale calabrese».