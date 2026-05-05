«Il Movimento 5 Stelle apre un nuovo percorso per costruire, insieme alle cittadine ed ai cittadini, il programma di governo dei prossimi anni. Lo fa attraverso il progetto Nova • Parola all’Italia che dal 16 e 17 maggio prossimi aprirà cento punti di ascolto in tutto il Paese». Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle.

«Negli spazi di confronto locali – dice Orrico – i temi non verranno imposti ma proposti dai partecipanti, il confronto sarà libero, aperto e auto-organizzato ed ogni contributo avrà lo stesso valore. Ma soprattutto le idee verranno raccolte per divenire proposte concrete. In Calabria i punti di ascolto saranno presenti in tutte e cinque le province affidati ad appositi team locali: il 16 maggio a Palmi (Hotel Residence Arcobaleno) e Vibo Valentia (Save the date), il 17 maggio a Rende (Hotel President) e Lamezia Terme (Chiostro San Domenico), il 20 maggio a Crotone (Museo e Giardini di Pitagora). Per conoscere ulteriori informazioni sarà sufficiente seguire i canali social del Movimento, ci auguriamo che siano in tanti a partecipare.

«Nova – prosegue l’esponente pentastellata – che rappresenta il rafforzamento di un indirizzo politico volto ad aprire il M5S al contributo di idee ed energie della società civile, sarà possibile grazie all’impegno congiunto di tutte le componenti territoriali. Ad iniziare dalla squadra di coordinatori, di cui rappresento il vertice, recentemente riconfermata dal presidente Conte che ringrazio per la rinnovata fiducia accordata poiché ci gratifica del lavoro portato fin qui avanti. In realtà la nostra attività non si è mai fermata e l’ambizione è quella di ampliare la filiera di responsabilità e funzioni fra le varie componenti del Movimento».

«Le sfide – conclude Anna Laura Orrico – sono tante, dalle prossime competizioni amministrative in tutta la regione fino al radicamento completo sui territori e noi vogliamo raccoglierle in modo da raggiungere obiettivi importanti per migliorare le prospettive di questa terra e dei calabresi».



