«Dopo un’attesa ventennale la città di Vibo Valentia si dota di uno strumento urbanistico fondamentale per la pianificazione dell’area a maggiore vocazione turistico-ricettiva del suo territorio. L’adozione, avvenuta oggi all’unanimità dei presenti in Consiglio comunale, del Piano comunale di spiaggia rappresenta un traguardo a lungo inseguito dalle amministrazioni che si sono susseguite nel corso delle ultime consiliature e oggi raggiunto dall’amministrazione guidata dal centrosinistra».

È quanto afferma in un comunicato stampa, l’ex consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, a proposito dell’approvazione, avvenuta nel corso del Consiglio comunale, della delibera relativa al Piano spiaggia.

«Si tratta - argomenta Lo Schiavo - di un primo segnale concreto di una città che prova a darsi una vocazione davvero turistica. Ma è anche il frutto del lavoro svolto e della caparbietà dimostrata, in particolare, dalla vicesindaco Loredana Pilegi che, fin dall’inizio del suo mandato, ne ha fatto un preciso obiettivo politico e amministrativo. Nella scorsa consiliatura, alla Regione Calabria, ho lavorato perché questa pratica venisse sbloccata e accelerata, e non restasse impigliata nelle pastoie burocratiche. Il plauso va esteso quindi anche ai dirigenti, ai funzionari, alle figure tecniche e a quanti ci hanno supportati in questo percorso non privo di difficoltà. Va dato atto anche all’opposizione di aver, con il proprio voto, sostenuto questo importante passaggio amministrativo in aula».

Per il notaio vibonese, «la città di Vibo ha, da oggi, uno strumento in più in grado di generare sviluppo e occupazione e dare una precisa identità alle sue spiagge, caratterizzandole dal punto di vista ambientale, paesaggistico, logistico e anche sociale grazie alla rilevante importanza che nel Piano viene riservata all’accessibilità per le persone con disabilità. La scelta di destinare, infine, l’80 per cento del litorale cittadino a spiaggia libera, rappresenta un’ulteriore conquista che vale la pena sottolineare».