L’esponente reggina del Carroccio ha rinunciato al seggio assegnatole a dicembre scorso optando per il ruolo di assessore per le Politiche sociali della Regione Calabria

di Claudio Labate



Adesso è ufficiale, e anche formalizzata, la rinuncia della reggina Clotilde Minasi al seggio assegnatole sul finire dello scorso anno al Senato. Lo ha comunicato all’aula di Palazzo Madama il presidente di turno Ignazio La Russa che, relativamente anche all’incompatibilità tra i due incarichi – senatrice e assessore regionale – ha aggiunto come il Senato prende atto della lettera che la Minasi ha inviato lo scorso 23 marzo con cui «ha rassegnato le dimissioni dalla carica di senatore optando per quella di assessore per le Politiche sociali della regione Calabria».



Come si ricorderà, Tilde Minasi è diventata senatrice della Repubblica per subentro nel gruppo parlamentare della Lega, con convalida del 23 dicembre, a completamento di un iter iniziato nella seduta dell’11 novembre 2021 della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, quando si accertò che il primo dei non eletti, destinata a prendere il posto del senatore Paolo Saviane, parlamentare leghista di Belluno deceduto il 20 agosto scorso, era la candidata Clotilde Minasi. [Continua in basso]

Con la rinuncia però il seggio rimane saldamente calabrese. Il posto dell’assessore regionale alle Politiche sociali sarà preso da Fausto De Angelis, ex sovranista con Gianni Alemanno, che dopo la candidatura al Senato con la Lega nel 2018, si è preso una pausa trascorrendo i successivi due anni nelle fila di Fratelli d’Italia con cui si è candidato alle regionali nel 2020 senza essere eletto. Solo ultimamente il politico vibonese si è riavvicinato al carroccio, raccogliendo il massimo risultato con il minimo sforzo.



Il passaggio di consegne è stato quasi immediato. La Russa ha invitato la Giunta delle elezioni a fissare «immediatamente» una convocazione per la proclamazione del nuovo senatore in sostituzione della Minasi. Dopo pochi minuti l’Aula è stata riconvocata ed è stata comunicata la decisione della Giunta di sostituire Minasi con Fausto De Angelis.