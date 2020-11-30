Il primo cittadino del centro del Poro scrive al presidente della Provincia Solano: «Strada priva di illuminazione e segnaletica. Urgente un intervento di ammodernamento»

L’ennesimo grave incidente stradale verificatosi nei giorni scorsi lungo la strada provinciale n. 17, all’altezza del bivio Zungri-Spilinga, ripropone l’annoso problema della sicurezza lungo la trafficata direttrice che collega Vibo Valentia a Tropea attraverso l’altopiano del Poro. A prendere “carta e penna” rivolgendo un accorato appello al presidente della Provincia di Vibo Salvatore Solano e informando il prefetto di Vibo Francesco Zito, è il sindaco di Zungri Francesco Galati.

La missiva «intende portare all’attenzione la pericolosità della strada provinciale Sp 17, nello specifico il tratto riguardante il lungo rettilineo fra il Bivio per monte Poro-Nicotera e il quadrivio Zungri-Spilinga-Tropea-Vibo Valentia e della Strada Sp 85 Bivio Zungri-Briatico. Le due strade – scrive il sindaco – sono prive di qualsiasi segnaletica orizzontale (linee di fine carreggiata e linea di mezzeria), risultano carenti di segnaletica verticale indicativa della pericolosità e dei limiti di velocità. In particolare, la Sp 85 bivio Zungri-Briatico, unica arteria che conduce a Zungri e alle sue famose grotte rupestri, percorsa anche da numerosi autobus turistici, risulta in pessimo stato di manutenzione anche per quanto riguarda la carreggiata e il manto stradale. La strada Sp 17 – prosegue Galati – è priva di illuminazione degli incroci pericolosi nei pressi dei quali si sono verificati numerosi incidenti gravi e mortali. Il quadrivio di Zungri-Spilinga – aggiunge – è già stato interessato da numerosi incidenti con feriti gravi e con perdite di diverse vite umane, l’ultimo in ordine di tempo avvenuto sabato 28 novembre con due gravissimi feriti e l’intervento dell’elisoccorso».

Vista la «situazione di pericolosità sopra esposta, evidenziata anche dagli organi di stampa e da tutti gli automobilisti che quotidianamente percorrono le strade provinciali in oggetto; atteso che la sicurezza stradale è una priorità che deve essere assolutamente garantita; considerato il grande flusso di autoveicoli che percorrono le strada Sp 17 e Sp 85» il sindaco Galati chiede «un intervento urgente di ammodernamento delle strade in parola, che potrà mitigare i rischi e la pericolosità, specificatamente appare indifferibile la realizzazione di una rotatoria illuminata in sostituzione del quadrivio di Zungri-Spilinga-Tropea-Vibo Valentia, l’installazione di adeguata segnaletica verticale con limiti e di velocità e la segnaletica orizzontale (linee di fine carreggiata e linea di mezzeria ecc.). Per la strada Sp 85 bivio Zungri-Briatico è necessario effettuare il rifacimento del manto stradale e la segnaletica verticale e orizzontale».