ll municipio era stato trasferito nell'ex casello Fcl di Vena, in vista dei lavori di adeguamento sismico e di completamento funzionale dell'edificio

Trasloco ormai agli sgoccioli a Ionadi. In queste ore, sul territorio alle porte di Vibo Valentia si stanno, infatti, espletando le ultime attività volte a riportare il Comune nella sede storica del capoluogo, in piazza Italia. L’edificio è stato interessato in questi anni dai necessari interventi di adeguamento sismico. Successivamente si è proceduto al completamento funzionale dell’intera struttura. In questo arco di tempo gli Uffici e tutto il resto sono stati dislocati in tre sedi ubicate nella stessa Ionadi e nella frazione Vena. Nella fase attuale si sta procedendo al trasloco degli elementi di arredo e al ripristino dei servizi di telefonia e d’informatica. Poi tutto sarà pronto per il ritorno definitivo nel Palazzo municipale di piazza Italia. Palpabile la soddisfazione del sindaco Antonio Arena e della sua amministrazione, per aver «in questo modo onorato l’impegno assunto con gli elettori nel 2017». [Continua in basso]

«Alla base di questa operazione – afferma al riguardo il primo cittadino – c’è un obiettivo ben preciso nell’ottica di una massimizzazione dell’efficienza, sia nei confronti degli utenti sia per facilitare il lavoro dei dipendenti comunali. Infatti, se da un lato i cittadini potranno beneficiare di una maggiore accessibilità agli Uffici, che saranno più facilmente fruibili per la loro collocazione, dall’altro si è mirato a semplificare notevolmente i processi lavorativi, accorpando anche dal punto di vista del posizionamento dirigenze e servizi che riguardano la medesima area di intervento. Il tutto – aggiunge – in linea con le esigenze future di un Comune che cresce e che a breve avrà nuove assunzioni. Già in settimana, infatti, si procederà alla pubblicazione dei bandi pubblici per la copertura di quattro nuove unità lavorative, che andranno a potenziare l’organico delle aree tecnica, vigilanza, Ufficio anagrafe e amministrativa».

In questo senso, il ringraziamento del sindaco va a tutti i dipendenti «per la professionalità dimostrata in questi giorni di delicati traslochi», e al segretario comunale Adriana Avventura «per aver coordinato con la consueta attenzione questo importante sforzo logistico. Tutte queste operazioni – sottolinea Arena – sono state svolte con il personale dell’Ente e in totale economia, senza limitare in alcun modo o fermare la normale funzionalità degli Uffici, continuando a garantire ai cittadini i servizi richiesti, fino all’ultimo momento. Ancora poche ore – conclude -, quelle necessarie alla messa a punto dei vari servizi in rete, e i cittadini potranno tranquillamente interfacciarsi con tutti gli Uffici comunali». [Continua in basso]

La nuova mappa ridarà centralità alla sede storica di piazza Italia, con l’ubicazione al suo interno delle Sale consiliare e di Giunta e degli Uffici: sindaco, segretario comunale, assessori, amministrativi, Ragioneria/Economato, Demografico e Stato civile, Protocollo, Tributi, Elettorale e Servizi sociali. Nell’ex casello delle Ferrovie Calabro Lucane – in località aeroporto di Vena di Ionadi – allocheranno, invece, la Sala riunioni e gli Uffici: Polizia urbana, Commercio e Attività produttive, Associazionismo e Servizi solidali/Consultorio, Urbanistica, Lavori pubblici, manutentivo, Ambiente, Patrimonio comunale e Protezione civile.