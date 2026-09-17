Il talk teatrale itinerante scritto e condotto da Antonella Grippo fa tappa il 25 settembre nella città tirrenica tra musica, poesia, monologhi e dibattito politico

L’InGrippo show tour sarà di scena a Vibo Valentia, nella splendida cornice di Palazzo Gagliardi, il 25 Settembre, ore 21,30.

Il talk teatrale itinerante, scritto e condotto da Antonella Grippo, giornalista e analista politico di LacTv, è una creatura che origina direttamente da Perfidia, la nota trasmissione in onda da anni sulla nostra rete. La televisione, dunque, esce dal perimetro elettronico per farsi “piazza”, contatto epidermico con il pubblico delle varie città calabresi e non solo.

Una sorta di contaminazione tra difformi generi: dalla musica alla poesia, dal monologo ironicamente amletico al dibattito politico stricto sensu.

Sul prestigioso palco della cittadina tirrenica, Grippo et company, si cimenteranno nell’impresa complicata di decifrare la categoria per eccellenza del Palazzo: il tradimento, tra i sussulti del Corpo e le tribolazioni dell’Anima.

Gli ospiti, come sempre prestigiosi e autorevoli, proveranno a rivelarsi oltre ogni protocollo e fuori dalle ormai logore consuetudini di rito.