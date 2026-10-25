Definita anche la nuova squadra di coordinamento: Michele Furci, rappresentante uscente, si occuperà della formazione, mentre Daniela Natale sarà vice rappresentante e responsabile dei progetti

Manuel Zinnà è il nuovo rappresentante del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Vibo Valentia. L’elezione è avvenuta ieri, nel corso dell’assemblea degli iscritti, segnando un passaggio nel percorso di organizzazione e radicamento del Movimento sul territorio, in continuità con il lavoro avviato dal rappresentante uscente Michele Furci.

L’obiettivo è proseguire le attività di ascolto dei cittadini, rafforzare il rapporto con la comunità e coordinare le iniziative politiche e sociali già avviate.

Nel suo intervento d’insediamento, Zinnà ha ringraziato gli iscritti per la fiducia ricevuta, sottolineando come la nomina sia il risultato di una scelta condivisa all’interno del gruppo e ribadendo la volontà di proseguire nel percorso di radicamento territoriale.

«Il Gruppo territoriale continuerà a essere la casa di tutti i cittadini che vogliono contribuire al bene della comunità, mantenendo attivo l’ascolto per raccogliere proposte, idee e segnalazioni da trasformare in azioni concrete e battaglie politiche sul territorio», si legge in un comunicato stampa.

All’assemblea hanno partecipato la rappresentante provinciale del Movimento 5 Stelle, Luisa Santoro, e diversi esponenti istituzionali, tra cui il deputato Riccardo Tucci.

Quest’ultimo ha espresso il proprio sostegno al nuovo rappresentante, sottolineando l’importanza dei Gruppi territoriali come collegamento tra il Parlamento e le esigenze concrete dei cittadini.

Presenti anche gli assessori e i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, che hanno confermato la disponibilità a collaborare con Zinnà per portare all’interno delle istituzioni cittadine le istanze provenienti dai quartieri e dalle frazioni vibonesi.

La partecipazione degli esponenti istituzionali, si legge nella nota, testimonia la volontà di proseguire il lavoro in sinergia con il gruppo locale, rafforzando il dialogo tra i diversi livelli di rappresentanza del Movimento.

Definita la nuova squadra di coordinamento

Nel corso dell’assemblea sono stati inoltre ufficializzati e approvati gli incarichi della nuova squadra di coordinamento del Gruppo territoriale.

Daniela Natale ricoprirà il ruolo di vice rappresentante e responsabile dei progetti, affiancata dalla vice Gaetana De Luca. Filippo De Caria sarà il rappresentante dei giovani, con Daniele Chiarello nel ruolo di vice. La formazione sarà affidata a Michele Furci, rappresentante uscente, che sarà affiancato da Enrico Aiello.

Franco Gagliardi si occuperà dei rapporti con le associazioni e del dialogo con il territorio, con Rosanna Facciolo come vice. Annaluce Aiello seguirà le tematiche legate alla scuola e all’istruzione, affiancata da Domenico Lombardo, mentre Domenico Chiarello sarà responsabile della comunicazione, con Alessandro Valenzise nel ruolo di vice.