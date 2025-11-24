Marco Martino batte Giuseppe Crispino e torna sindaco di Capistrano. L’ex primo cittadino ha ottenuto il 67,05% di preferenze, pari a 411 voti, mentre il suo avversario ne ha raccolti la metà: 202, pari al 32,95% di consensi.

Erano solo due i comuni chiamati al voto in questa tornata elettorale che ha coinciso con le Regionali in Puglia, Campania e Veneto. Ad Acquaro, l’unico candidato in corsa, Giuseppe Ferraro, non è riuscito a diventare sindaco a causa della bassissima affluenza (28,7%) che non ha consentito di raggiungere il quorum del 40% necessario nei Comuni sotto i 15mila abitanti quando c’è un solo candidato.

Marco Martino è stato già sindaco nella precedente amministrazione poi sciolta per infiltrazioni mafiose. L’affluenza definitiva è stata del 46,08%, in crescita rispetto al 44,65% delle ultime elezioni comunali.