L’ex governatore della Puglia farà prima tappa a Mileto per la presentazione del romanzo L'Alba di San Nicola ambientato a Bari nel 1911. Subito dopo a Vibo per l’intervista che gli farà Antonella Grippo nell’ambito della kermesse dem

L'ex governatore della Puglia Michele Emiliano domani farà tappa nel Vibonese. Due gli appuntamenti in programma, il primo nella sala consiliare del Comune di Mileto , il secondo in Largo Michele Aiello a Vibo Valentia . Nella cittadina normanna, il magistrato ed esponente politico del Partito democratico si presenterà, a partire dalle 17.30, nella veste di scrittore , presentando a Palazzo dei normanni il suo romanzo “ L'alba di San Nicola ”, ambientato nel 1911, nel momento in cui «l'Europa prepara una guerra e si comincia a morire». Il programma dell'incontro, moderato da Salvatore Pedullà, dopo i saluti del segretario di circolo del Pd , Nicola Fogliaro, prevede l'introduzione di Giuseppe Calzone. A Mileto a dialogare con l'autore sarà Enzo Reda.

Il libro di Michele Emiliano è ambientato a Bari . È precisamente l'alba del giorno dopo la festa di San Nicola, quando su una spiaggetta cittadina viene ritrovato il corpo di una ragazza uccisa da una coltellata netta al cuore. Stretto nella mano un indice inquietante, un bottone militare con il monogramma del re. Ad essere erroneamente sospettato è il giovane pescatore Sabino Lepore , amico d'infanzia della vittima. Da qui un continuo alternarsi di intrighi internazionali e colpi di scena giudiziaria, di donne coraggiose e uomini divisi tra dovere e diritto che danno vita a una sorta di “ legal thriller ” appassionante e originale, «che scava nel cuore oscuro dell'Italia di inizio Novecento. Un racconto che parla di giustizia sociale e politica , di Nord e Sud, del pericolo che il potere diventi un'arma e la libertà un lusso».