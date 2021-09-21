Un’interpellanza presentata al riguardo dal capogruppo d’opposizione. Mozioni anche su un’Isola ecologica “impropria” e sul non utilizzo della palestra

Sono tre le interpellanze presentate nelle scorse ore a Mileto dal capogruppo di minoranza in consiglio comunale Giulio Caserta. Una di queste affronta lo “scottante” tema del concorso per il profilo di Istruttore amministrativo-contabile, al centro di polemiche e finito nel nulla per la mancanza di vincitori. Al riguardo, l’esponente di “Idea Mileto” chiede al sindaco Salvatore Fortunato Giordano di sapere se non appaia “anomalo” «che al concorso pubblico per l’assunzione di questa figura solo un candidato sia risultato idoneo alla prova scritta e ancor più “anomalo” che lo stesso non sia risultato idoneo alla prova orale». E, ancora, se l’Ente territoriale intende indire un nuovo concorso pubblico in tal senso, «al fine di perseguire l’obiettivo già prefissato, e non conseguito, nei documenti programmatici e ammnistrativi approvati», e quali provvedimenti intende adottare «alla luce dell’esito negativo della predetta procedura concorsuale e dell’esito incerto delle procedure concorsuali in itinere, al fine di garantire il buon andamento e l’efficienza dell’apparato amministrativo comunale». [Continua in basso]

La seconda interpellanza riguarda l’Isola ecologica «creata impropriamente con l’accumulo incontrollato di rifiuti» e segnalata nell’area limitrofa il campo sportivo di Mileto, «quotidianamente frequentata dai giovani delle scuole calcio, da ragazzi delle società sportive e da altri cittadini» e nelle cui vicinanze «vi è la mensa che, con la sperabile ripresa delle attività scolastiche, fornirà i pasti alle scuole materne». In questo caso Caserta chiede all’amministrazione Giordano di conoscere quali provvedimenti intende adottare «al fine di ripristinare la normalità nella predetta area urbana e scongiurare il rischio di emergenze sanitarie e di igiene pubblica». La terza interpellanza, infine, chiede lumi sul non utilizzo, ormai da anni, della palestra adiacente alla scuola elementare “Giuseppe Morabito”. Un mancato impiego che determina «un pregiudizio all’offerta formativa delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale», anche in considerazione del fatto che nel piano triennale delle opere pubbliche «pare sia programmato alcun intervento mirato a ripristinarne la funzionalità». Su questa tematica Caserta chiede, nello specifico, di conoscere quali provvedimenti l’Amministrazione comunale intende adottare «al fine di dotare il territorio di Mileto/centro di una palestra da assegnare alle istituzioni scolastiche».