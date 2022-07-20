Il consigliere di opposizione: «Il Comune costretto a spendere, peraltro senza averne competenza, ben 15 mila euro, per rimediare ai ritardi»

«Nel comune di Ricadi le attività produttive si occupano principalmente di agricoltura e di turismo. In quest'ultimo importante settore abbiamo circa 200 imprese attive che si occupano dì ospitalità e ristorazione. Qualche anno fa, da una verifica dei flussi turistici calabresi, emergeva che la metà delle presenze turistiche calabresi, passavano e soggiornavano nel comune di Ricadi. Nonostante questi numeri, che da soli dovrebbero indurre la Provincia di Vibo a considerare le strade provinciali che attraversano il comune di Ricadi come prioritarie rispetto alle strade di altri territori, ci troviamo con una viabilità da terzo mondo». Così Pasquale Mobrici, consigliere del gruppo consiliare di opposizione "Uniti per Ricadi".

«Ormai – aggiunge l’interessato – la strada provinciale che dall’eliporto, attraversa Mesiano, Spilinga e arriva a Ricadi per tutto il tratto fino a Tropea, è una mulattiera piena di buche e rattoppi vecchi. Oltretutto, non viene mantenuta nemmeno la pulizia delle cunette e delle sterpaglie ai margini, se non per quel frettoloso taglio che ogni anno avviene a metà luglio. Purtroppo gli amministratori non hanno ben compreso che le attività turistiche sono importanti per l’economia dell’intera provincia e fanno da traino a molti altri settori. Dico questo perché, già a fine febbraio, le nostre attività produttive avviano l’apertura, per poi iniziare a fare ospitalità dal mese di aprile. Chi vive o frequenta Ricadi- Capo Vaticano lo sa bene. Per questo – aggiunge Pasquale Mobrici – troviamo incomprensibile l’auto esaltazione, del consiugliere provinciale Tomaselli che, umile, a parole, il 17 luglio pubblicava vittorioso le immagini della strada provinciale, annunciando che la Provincia di Vibo Valentia presto avvierà le pulizie estive. I ritardi con cui ogni anno la Provincia ripulisce alla meno peggio la strada provinciale, quest’anno hanno costretto il Comune di Ricadi a spendere, peraltro senza averne competenza, bel 15 mila euro, per rimediare ai ritardi. E dire che, la presenza dell’assessore provinciale Tomaselli, anche come consigliere di maggioranza al Comune di Ricadi, avrebbe dovuto garantire un coordinamento, evitare la spesa al Comune e, soprattutto, far anticipare la pulizia della Provincia ad inizio primavera. Nulla di tutto questo – conclude il consigliere comunale – e assistiamo in questi giorni di traffico intenso, con disagi a turisti e residenti, al passaggio della allisciata della Provincia. Per poi rivederla, se va bene, l’anno prossimo».



