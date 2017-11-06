Ecco tutti gli eletti e le preferenze ottenute a conclusione delle elezioni amministrative

Dieci consiglieri comunali faranno parte del nuovo Consiglio comunale di Nardodipace che ha rinnovato gli organi elettivi e che ha eletto sindaco Antonio De Masi, già sindaco per più consiliature sino al 2007.

Per la lista del neo sindaco “Nardodipace riparte” entrano in Consiglio comunale: Ilario Maiolo con 76 preferenze, Samuele Maiolo con 72 voti, Alfonso Carè con 36 voti, Salvatore Tassone con 42 voti, Francesca Carrera che ha ottenuto 32 preferenze, Antonio Dominici con 40 voti, Fabrizio Maiolo con 41 voti.

All’opposizione per la lista “Uniti per Nardodipace”, oltre al candidato sindaco sconfitto Piero Tassone, che ha ottenuto 359 preferenze, entrano in Consiglio comunale: Roberto Mastroianni con 72 voti e Cosimo Tassone con 49 voti.

Queste le altre preferenze dei candidati al Consiglio comunale che restano fuori dal civico consesso. Per la lista “Nardodipace riparte” 32 voti ha ottenuto Antonio Ienco, 20 voti Alessandro Cavallaro e 18 preferenze Chiara Maiolo.

Per la lista “Uniti per Nardodipace” Maurizio Maiolo ha ottenuto 38 voti, Aurelio Tassone 40, Antonino Franzè 37, Emanuele Loielo 9, Salvatore Tassone 42, Sergio Tassone 8, Davide Cusano 23.

Per la lista “Per Nardodipace”, la candidata a sindaco Giuseppina Carè ha ottenuto 5 preferenze, mentre 0 voti hanno ottenuto tutti i candidati di tale lista ovvero Cosimina Cavallaro, Damiano Chiera, Rosina Fazio, Immacolata Iacopetta, Mirella Monteleone, Bruno Papallo e Marcella Silipo.

Nardodipace: Antonio De Masi eletto nuovo sindaco

Nardodipace, le riflessioni di Vladimira Pugliese: “Ha vinto la legalità”