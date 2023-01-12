Il responsabile provinciale del partito Pasquale La Gamba e i vicecoordinatori provinciali hanno ratificato l’indicazione pervenuta dalla base

Nuovo circolo di Fratelli d’Italia nel Vibonese. Lassemblea degli iscritti ha indicato Domenico Mazzitello quale nuovo coordinatore comunale di Nicotera del partito di Giorgia Meloni. Il coordinatore provinciale Pasquale La Gamba e i vicecoordinatori provinciali, Maddalena Basile, Francesco D’Agostino e Sabatino Falduto, hanno ratificato l’indicazione pervenuta dalla base del partito. «Caro Domenico – dichiara Pasquale La Gamba – siamo felici che nell’importante territorio di Nicotera si consolidi il partito grazie al tuo impegno, dei dirigenti e di tutti gli iscritti. Le sfide del futuro devono vederci sempre più impegnati a difesa del territorio e della buona politica. Nicotera, come pochi altri comuni della provincia, per la sua lunga storia politica rappresenta un luogo simbolo della destra calabrese. Siamo convinti che, grazie al vostro lavoro, non solo riuscirete a consolidare il lavoro svolto sino ad oggi, ma siamo sicuri che saprete contribuire a farlo crescere e ad essere voce sul territorio delle grandi sfide di cambiamento del governo di Giorgia Meloni per il cambiamento della nostra nazione».

LEGGI ANCHE: Il Comune di Spilinga resta senza assessori esterni donne e il sindaco si affida a un…interpello

Buccafusca (MoviVento): «La sanità a Nicotera? Soltanto promesse non mantenute»