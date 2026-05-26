A San Calogero si apre una nuova fase politica e amministrativa con l’elezione di Nicola Brosio a sindaco. Un risultato che, oltre a segnare il ritorno dell’ex primo cittadino alla guida del Comune vibonese, assume anche un valore politico nazionale: Brosio diventa infatti il primo sindaco d’Italia espressione di Noi Moderati. Una vittoria che il partito definisce “storica” e che viene letta come il segnale della crescita di una forza moderata radicata nei territori.

La vittoria di Brosio

La sfida elettorale si è chiusa sul filo dei voti. Brosio, candidato con la lista civica “Insieme per Crescere”, ha ottenuto 1.126 preferenze pari al 44,07%, superando di appena 58 voti il sindaco uscente Giuseppe Maruca, fermo a 1.068 consensi. Terzo Michele Maccarone con 361 voti. Alla coalizione vincente andranno otto seggi in Consiglio comunale.

«Pagina di storia amministrativa e politica»

A commentare il risultato è stato il partito Noi Moderati, che in una nota della segreteria provinciale, ha parlato di «una pagina di storia amministrativa e politica». Secondo il partito, l’elezione di Brosio rappresenta «una vittoria che premia il lavoro, la coerenza, il radicamento sul territorio e la capacità di costruire una proposta politica seria, moderata e vicina ai cittadini».

Nel comunicato, la segreteria provinciale di Noi Moderati sottolinea come il successo appartenga «innanzitutto alla comunità di San Calogero, ai tanti cittadini che hanno creduto nel progetto ‘Insieme per Crescere’ e che hanno scelto con convinzione una visione fondata su competenza, dialogo e amore per il paese».

Primo sindaco d’Italia di Noi moderati

La nota assume anche un significato politico più ampio. Il coordinamento provinciale evidenzia infatti che quello di San Calogero è il primo sindaco d’Italia eletto sotto il simbolo di Noi Moderati, elemento che viene interpretato come la dimostrazione di come «anche dai piccoli centri possa partire un messaggio politico forte, concreto e credibile, capace di diventare esempio a livello nazionale».

Nel testo vengono inoltre ringraziati il consigliere regionale Vito Pitaro, l’onorevole Pino Galati e il leader nazionale Maurizio Lupi «per la presenza a San Calogero e per il costante sostegno politico e istituzionale garantito alla comunità locale».

Un ringraziamento finale viene rivolto agli elettori, ai candidati, ai sostenitori e ai militanti che hanno contribuito al risultato elettorale. «Adesso inizia il tempo del lavoro, dell’impegno quotidiano e delle risposte concrete», conclude la nota, ribadendo l’intenzione di operare «con umiltà, determinazione e spirito di servizio esclusivamente nell’interesse di San Calogero e della sua comunità».

L’elezione di Brosio segna dunque non solo un cambio di guida amministrativa nel centro del Vibonese, ma anche un passaggio simbolico per Noi Moderati, che per la prima volta conquista un Comune italiano con un proprio esponente alla carica di sindaco.