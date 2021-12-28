L’annuncio dell’assessore al ramo Giovanni Russo. I lavori erano stati consegnati lo scorso 11 giugno, ma da allora poco o nulla è stato fatto dalla ditta aggiudicataria degli interventi di completamento dell’opera

«Devo dire in maniera molto chiara che noi stiamo procedendo alla rescissione del contratto con il Consorzio di Anzio che si è aggiudicato l’ultimo lotto di lavori del nuovo teatro comunale di Vibo Valentia». Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo in consiglio comunale, rispondendo a una precisa interrogazione presentata, a suo tempo, dal capogruppo del Partito democratico Stefano Luciano al fine di avere lumi sullo stato dei lavori di completamento dell’opera di Moderata Durant. Ricordiamo, infatti, che devono ancora essere terminate le opere che riguardano la fornitura degli ascensori, degli arredi, delle poltrone, delle tende e dei rivestimenti della sala, oltre alla sistemazione dell’intera zona esterna. [Continua in basso]

I motivi di una scelta

«Stiamo dunque procedendo – ha aggiunto l’esponente della giunta Limardo -, applicando l’articolo 108 del Codice degli appalti, per gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori rispetto ai termini contrattuali. Naturalmente è una scelta che stiano facendo non a cuor leggero, perché comprendiamo a cosa stiamo andando incontro. Ma, la nostra, – ha puntualizzato Giovanni Russo – è una necessità: intanto nei riguardi della città tutta, affinché il prima possibile i cittadini possano avere finalmente un teatro completato, e poi perché come amministrazione vogliamo lanciare un segnale forte nei confronti di chi si interfaccia con l’amministrazione comunale in termini di lavori pubblici, perché noi siamo rigidi nell’attuazione di quanto previsto dal Codice degli appalti per ogni opera che noi abbiamo e andremo ad appaltare».

«Da noi massima collaborazione»

In tutto questo periodo, ossia dall’11 giugno scorso, giorno in cui sono stati consegnati al Consorzio i lavori di completamento dell’opera, – ci ha tenuto a spigare l’assessore – «abbiamo dimostrato massima collaborazione nei confronti del Consorzio stesso. Tant’è che abbiamo anche concesso, in virtù dell’emergenza Covid e di altre problematiche che ci sono state manifestate dalla ditta, una proroga fino al 15 dicembre. Ma arrivato quel giorno abbiamo potuto constatare che questo Consorzio, nonostante le continue rassicurazioni che ci venivano fornite, ha disatteso tutti gli impegni presi con questa amministrazione. E, dunque, come detto, stiamo procedendo alla rescissione del contratto e procederemo ad aggiudicare i lavori ai successivi concorrenti che hanno preso parte al bando. Dico questo con rammarico perché tutti quanti noi vogliamo un teatro finito, ma l’amministrazione oggi non può fare altro che percorrere questa strada: ossia quella del pieno rispetto del Codice degli appalti, sperando che la successiva impresa possa rispettare tutti i tempi previsti». [Continua in basso]

Un’opera che attende la fine da anni

Il nuovo teatro comunale è un’opera che la comunità attende ormai da quasi due decenni: da quando ai primi anni 2000, ossia ai tempi in cui Franco Bevilacqua era senatore ed Elio Costa era al suo primo mandato da sindaco. Al Comune, infatti, arrivò proprio allora il finanziamento per il teatro di circa 12 miliardi di vecchie lire. L’idea iniziale era di realizzarlo su viale Accademie Vibonesi, luogo però sottoposto a vincolo archeologico. Diversi anni dopo fu messa la parola fine alla scelta del sito, che è quello attuale di Moderata Durant, e fu firmato il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori di costruzione del teatro. La prima pietra, invece, fu posata sotto la seconda amministrazione guidata da Elio Costa, nel 2016. E fu proprio quella giunta a scegliere di accendere un mutuo per evitare che l’opera diventasse una nuova incompiuta. Il completamento del teatro è così passato nelle mani dell’attuale amministrazione comunale e, precisamente, in quelle del titolare dei Lavori pubblici Giovanni Russo.

