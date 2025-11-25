Il gruppo consiliare di Parghelia “Guardare al Futuro” ha protocollato ieri la richiesta ufficiale di convocazione di un Consiglio comunale aperto dedicato alla situazione del presidio ospedaliero di Tropea. «L’iniziativa – hanno fatto sapere a il Vibonese – nasce dall’esigenza di affrontare la crisi sanitaria locale e di costruire una posizione istituzionale condivisa e unitaria sul tema». La proposta arriva in un contesto segnato da criticità amministrative che, negli ultimi mesi, hanno compromesso la gestione di settori fondamentali della vita pubblica. Secondo i consiglieri, «il contesto attuale è caratterizzato da una gestione amministrativa distante dalla comunità. Nonostante i nostri contributi tecnici e le richieste di confronto – affermano – la maggioranza non ha aperto alcuno spazio di partecipazione o verifica». Le criticità evidenziate riguardano «ritardi nelle opere pubbliche, difficoltà nella gestione del sistema idrico e fognario e il blocco di progetti come il campo sportivo e la vasca di laminazione».

Sul tema dell’Ospedale, il gruppo sottolinea che «serve una voce unica: cittadini, amministratori, comitati, operatori sanitari devono mettere da parte le divisioni. Parghelia deve mostrarsi compatta. Uniamo le forze per una battaglia che riguarda tutti». Il Consiglio comunale aperto, hanno poi sottolineato, rappresenterebbe quindi per la maggioranza un’occasione per «riportare trasparenza e collaborazione nell’azione pubblica e riaffermare il ruolo essenziale del presidio ospedaliero per la comunità».

L’iniziativa valorizza inoltre il lavoro dei Comitati civici locali, fortemente attivatisi anche in vista dell’odierna Conferenza dei sindaci sul futuro del diritto alla salute nei presidi del Vibonese della successiva mobilitazione di massa poi a Tropea, e delle analisi tecniche realizzate dal Comune di Drapia, primo Ente mossosi per chiamare a raccolta tutti i sindaci del comprensorio e agire insieme in difesa del diritto alla salute.

Tra gli obiettivi indicati dalla minoranza di Parghelia c’è la «discussione pubblica dello stato del presidio, la raccolta di contributi dal territorio e l’approvazione di un ordine del giorno che impegni l’Amministrazione comunale a richiedere un Tavolo tecnico urgente con le autorità competenti». Il gruppo consiliare, in fine, invita la cittadinanza a «partecipare, contribuendo con proposte e sostenendo iniziative finalizzate alla tutela dell’ospedale, con l’obiettivo di rafforzare un sostegno ampio e rappresentativo per la sanità del comprensorio».