Il movimento giovanile azzurro chiede un intervento condiviso tra Asp e Comune per realizzare aree dedicate ai motocicli, garantire sicurezza e accessibilità e impedire la sosta irregolare davanti all'ospedale cittadino

La carenza di spazi destinati alla sosta di motocicli e scooter nell'area esterna dell'ospedale “Jazzolino” torna al centro del dibattito. A sollevare la questione è Forza Italia Giovani Vibo Valentia, che chiede un intervento delle istituzioni competenti per migliorare l'organizzazione dei parcheggi e garantire sicurezza e piena accessibilità agli ingressi della struttura sanitaria. Secondo il movimento giovanile, il problema non sarebbe riconducibile al comportamento dei motociclisti, bensì alla mancanza di aree dedicate. «Il problema non va ricercato nei motociclisti, ma nella carenza di spazi dedicati alla sosta». L'assenza di parcheggi adeguati e chiaramente individuati, spiegano, spinge molti utenti a lasciare i propri mezzi sui marciapiedi o in prossimità degli ingressi, creando ostacoli alla circolazione e compromettendo la piena accessibilità della struttura sanitaria. Una situazione che, secondo Forza Italia Giovani, rischia di creare disagi proprio in un luogo dove la fruibilità degli spazi dovrebbe rappresentare una priorità assoluta. Il movimento sottolinea come un ospedale debba garantire percorsi sempre liberi e sicuri per pazienti, personale sanitario, accompagnatori, persone con disabilità e mezzi di soccorso.

«È necessario affrontare la questione con un approccio concreto», individuando soluzioni che consentano di conciliare le esigenze di chi raggiunge l'ospedale in moto con il rispetto delle regole e della sicurezza. Da qui la proposta di avviare un confronto tra Azienda sanitaria provinciale e Amministrazione comunale per realizzare o ampliare aree di sosta riservate a motocicli e scooter. «Riteniamo indispensabile avviare un intervento condiviso tra Asp e Comune per realizzare o ampliare aree di parcheggio dedicate a motocicli e scooter», adeguatamente segnalate e collocate in posizioni funzionali rispetto agli ingressi dell'ospedale. «Solo offrendo valide alternative sarà possibile ridurre il fenomeno della sosta irregolare e restituire ordine e decoro all'area». Accanto agli interventi infrastrutturali, Forza Italia Giovani ritiene necessario rafforzare anche le attività di vigilanza, affinché il rispetto delle regole sia accompagnato dalla possibilità concreta di parcheggiare in modo corretto.

«Sarà necessario rafforzare i controlli affinché vengano rispettate le regole, ma è altrettanto importante creare le condizioni perché cittadini e utenti possano parcheggiare correttamente senza essere costretti a cercare soluzioni di fortuna». Il movimento rivolge poi un richiamo anche alla Direzione sanitaria dell'ospedale. «Ci saremmo aspettati da parte della Direzione sanitaria ospedaliera una maggiore attenzione e un controllo più costante delle aree esterne della struttura».

La tutela dell'accessibilità e della sicurezza degli ingressi ospedalieri, evidenziano, rientra infatti tra gli aspetti che meritano un monitoraggio continuo, affinché eventuali criticità vengano affrontate con tempestività e non diventino una consuetudine. Forza Italia Giovani Vibo Valentia assicura che continuerà a seguire l'evolversi della situazione, sollecitando un intervento delle istituzioni. «Garantire un accesso sicuro e ordinato all'ospedale significa migliorare un servizio essenziale per tutta la comunità e offrire una risposta concreta a un'esigenza che riguarda ogni giorno centinaia di cittadini».