Secondo il gruppo consiliare Guardare al Futuro le responsabilità sullo stallo non sarebbero solo della Provincia. Interpellanze senza risposta e un progetto comunale già finanziato metterebbero in discussione la linea del sindaco Landro

La vicenda della strada provinciale Sp19 continua a dividere il dibattito politico a Parghelia, con accuse incrociate e, secondo l’opposizione, un vuoto di atti che smentirebbe la versione fornita dal sindaco Antonio Landro. A sollevare il caso è il gruppo consiliare di opposizione Guardare al Futuro, che parla di «una distanza evidente tra dichiarazioni pubbliche e riscontri documentali», soprattutto dopo le affermazioni del primo cittadino che attribuiscono alla Provincia la responsabilità esclusiva dello stallo.

La questione della variante di Fitili, ricordano i consiglieri, «si trascina da quasi vent’anni, tra chiusure e continui rallentamenti burocratici». Un nodo centrale, per i consiglieri Vasinton, Ferrazzo e Minieri, è rappresentato dall’interpellanza sulle opere pubbliche presentata il 7 aprile 2025, nella quale si chiariva che, pur essendo la Sp19 di competenza provinciale, «al Comune di Parghelia spettava una parte decisiva dell’iter: progettazione, studi geologici, prove tecniche e acquisizione dei pareri». Per questo veniva richiesta «una relazione documentata sullo stato delle attività».

A quell’atto, protocollato al numero 1949, «non è mai seguita alcuna risposta documentata», tanto da costringere l’opposizione a reiterarlo il 29 aprile, senza ottenere nemmeno in quel caso riscontri ufficiali. È proprio questo silenzio, secondo Guardare al Futuro, a rendere significativa la polemica delle ultime settimane: «Da un lato il sindaco tenta di spostare le responsabilità altrove, dall’altro resta un atto formale che inchioda il Comune alle proprie responsabilità».

L’opposizione richiama inoltre un elemento che definisce dirimente. Nei sistemi nazionali risulta infatti «un progetto attivo, con copertura finanziaria statale», di cui il Comune di Parghelia è soggetto titolare, relativo alla progettazione e alle indagini geologiche per la messa in sicurezza dell’area di Fitili. Un dato che, secondo Guardare al Futuro, dimostra come «lo strumento amministrativo esistesse già da anni» e che il problema non sia stato la mancanza di risorse, ma «la mancata traduzione di questi strumenti in atti concreti».

Da qui l’accusa politica più dura: la maggioranza avrebbe scelto di trasformare «una questione amministrativa irrisolta per responsabilità proprie in uno scontro politico-istituzionale», chiamando in causa la Provincia «senza prima riferire in Consiglio comunale e senza produrre atti amministrativi a supporto». Un metodo che, secondo l’opposizione, non sarebbe isolato ma già visto in altre vicende, dal Cis al protocollo antimafia sul turismo, fino al Psc.

La Sp19, sottolinea Guardare al Futuro, «è un’infrastruttura strategica per il territorio» e proprio per questo non può essere ridotta a terreno di propaganda. Prima di chiamare in causa altri enti, resta quindi una domanda inevasa: «Cosa ha fatto concretamente il Comune per la parte di propria competenza?». Una risposta che, secondo l’opposizione, dovrebbe arrivare innanzitutto in Consiglio comunale, attraverso atti, documenti e trasparenza amministrativa.