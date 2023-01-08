Secondo l'esponente: «Il partito ha un reale e necessario bisogno di un repentino cambio di passo»

«Dinanzi gli ultimi sviluppi, che al di là delle frasi ed esternazioni di circostanze finalizzate soltanto a celare l’evidente fallimento dei responsabili provinciali del Pd, non posso astenermi dall’esprimere piena condivisione rispetto alla nota di molti amministratori del Partito Democratico che hanno stigmatizzato il metodo utilizzato dal segretario provinciale Giovanni Di Bartolo che, di fatto, ha svilito e marginalizzato il nostro partito». E’ quanto afferma in una nota il presidente del Consiglio comunale di Zambrone, nonché dirigente provinciale del Pd, Marcello Giannini. [Continua in basso]

«E’ assodato che il segretario Di Bartolo, agendo in solitudine e senza la necessaria concertazione con gli organismi del partito all’uopo deputati e, quindi, senza il preventivo passaggio in direzione provinciale – ha dichiarato Marcello Giannini – ha avallato una candidatura che se da un lato svilisce il nostro partito dall’altro non rappresenta una espressione chiara e definitiva di quel campo largo di centrosinistra che tanto si decanta. Questa è la realtà, che in quanto tale è sotto gli occhi di tutti, il resto sono solo chiacchiere che non fanno altro che mortificare il Partito Democratico vibonese che ha un reale e necessario bisogno di un repentino cambio di passo».

LEGGI ANCHE : Elezione presidente Provincia, gli amministratori Pd: «Scelta di Di Bartolo ci svilisce»

Elezione presidente Provincia, Soriano (Pd) contro il segretario Di Bartolo: «Sbaglia metodo»

Pd a sostegno di Condello, Tassone: «Calpestata la democrazia interna al partito»

Critiche al segretario provinciale del Pd, il sindaco di Vallelonga si “smarca”