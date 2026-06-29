L’iniziativa si è svolta alla Fattoria “La Goccia” il 27 e 28 giugno. Al centro dei lavori aree interne, beni culturali, amministrazione locale e intelligenza artificiale. Nella nota il partito parla di «straordinario successo» e annuncia una nuova edizione per il prossimo anno

Si è conclusa la prima edizione della Scuola di formazione politica promossa dal Partito democratico di Vibo Valentia. L’iniziativa si è svolta nelle giornate del 27 e 28 giugno alla Fattoria “La Goccia” e ha riunito giovani, amministratori, militanti e cittadini attorno a una serie di incontri dedicati ad alcuni temi considerati centrali per il territorio.

Nel bilancio diffuso al termine dell’appuntamento, la Federazione provinciale e il Circolo cittadino del Pd parlano di «straordinario successo» e di «grandissima partecipazione», sottolineando il clima di confronto che avrebbe caratterizzato la due giorni. Un giudizio affidato alla nota del partito, che evidenzia anche la volontà di dare continuità all’esperienza con una nuova edizione già annunciata per il prossimo anno.

I temi al centro della due giorni

Il programma ha affrontato diversi argomenti legati al futuro della provincia e, più in generale, al ruolo della politica nei territori. Tra i temi trattati ci sono le aree interne, i beni culturali, le esperienze amministrative e l’intelligenza artificiale.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, i momenti formativi hanno alternato relazioni e dibattiti, con l’obiettivo di mettere insieme competenze tecniche, analisi politica e confronto tra amministratori, iscritti e cittadini. Nella nota si fa riferimento anche a spazi di socialità e condivisione, considerati parte integrante del percorso avviato.

Il confronto interno al partito

La scuola di formazione è stata presentata dal Pd vibonese anche come un’occasione per rafforzare il radicamento del partito sul territorio. Nel documento diffuso a conclusione dell’iniziativa si insiste sul valore della partecipazione e sulla necessità di costruire una comunità politica più coesa.

Gli organizzatori parlano di un partito «rinnovato nello spirito», più consapevole del proprio ruolo e pronto ad affrontare le prossime scadenze politiche. Considerazioni che appartengono al bilancio tracciato dal Pd, all’interno di un appuntamento pensato anche per rilanciare il lavoro della federazione provinciale.

La conclusione affidata ad Alfredo D’Attorre

A chiudere i lavori è stato Alfredo D’Attorre, componente della Segreteria nazionale del Partito democratico. La sua relazione ha rappresentato il momento conclusivo della due giorni e ha affrontato il tema del radicamento del Pd nei territori.

La presenza di D’Attorre ha dato una dimensione nazionale all’appuntamento vibonese, inserendo la riflessione locale dentro il più ampio percorso del partito. Il Pd di Vibo Valentia rivendica il risultato dell’iniziativa e fissa già l’appuntamento al prossimo anno, con l’intenzione di rendere la scuola di formazione un momento stabile nel calendario politico della federazione.