In un momento particolare, il Partito democratico vibonese sceglie di condividere un percorso unitario per dare forza ad un progetto di rinnovamento e rilancio complessivo

“Nella giornata odierna presso la federazione regionale del Partito Democratico a Lamezia si sono riuniti i vertici della federazione provinciale di Vibo Valentia: il deputato Viscomi, il consigliere regionale Mammoliti, Stefano Luciano capogruppo del Pd al Comune di Vibo, Enzo Mirabello, Michele Mirabello, Luigi Tassone ed il segretario della federazione Enzo Insardà. Hanno tutti convenuto circa l’opportunità, in un momento particolare per il partito, di condividere scelte e percorsi unitari per dare forza ad un progetto di rinnovamento e di rilancio complessivo del Pd in un’ottica riformista e progressista. Pertanto si è deciso di convenire sulla proposta di candidatura a segretario di federazione di Giovanni Di Bartolo e a segretario cittadino Claudia Gioia”.



E’ quanto rende noto la Federazione provinciale del Pd di Vibo Valentia.

