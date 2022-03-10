Stigmatizzata dal neo presidente dell’assemblea provinciale dem la decisione del capogruppo al Comune capoluogo di rimanere fuori dalla direzione: «Grave errore»

«La conclusione della fase congressuale del Partito democratico riconsegna finalmente alla Federazione provinciale di Vibo Valentia i suoi organismi e l’assetto dirigenziale. Un ritorno alla normalità che è stato vissuto durante l’assemblea di ieri sera come una vera e propria festa della democrazia all’insegna di quell’unità faticosamente ritrovata. Ora sarà necessario che il segretario Di Bartolo e tutti i dirigenti ed amministratori del Pd si rimettano al lavoro per la ricostruzione e rigenerazione del partito sul territorio». Lo afferma il neo presidente dell’assemblea provinciale del Partito democratico Michele Mirabello.



«A questo proposito – aggiunge – mi sento di fare un grande appello al capogruppo del Pd in consiglio comunale della città capoluogo Stefano Luciano. Credo che la sua passione, la sua competenza e la sua intelligenza politica siano un patrimonio prezioso per la Federazione di Vibo, così come rappresentano un grande patrimonio di intelligenza e competenza Claudia Gioia, Samanta Mercatante e Laura Pugliese. Posso affermare questo per il rapporto personale che da lungo tempo mi lega a Stefano e per la qualità del percorso congressuale che abbiamo intrapreso insieme in questi mesi. A Stefano ed agli altri amici dico però che scegliere di rimanere fuori dalla direzione provinciale sia stato un grave errore. Posso comprendere – sottolinea ancora Michele Mirabello – il disagio per un percorso che è stato obiettivamente complesso ed accidentato. Comprendo anche, in estrema analisi, la voglia di non assumere incarichi di gestione della Federazione, se non vi è coinvolgimento ed entusiasmo».



Ma restare fuori dal «luogo principe della discussione politica del partito, la direzione provinciale, luogo laddove per antonomasia si può e si deve manifestare all’occorrenza anche il dissenso», a parere del presidente, appare «inopportuno. Il Pd provinciale e regionale – puntualizza infine Michele Mirabello – hanno il compito di sanare questo vulnus al più presto. Faccio perciò appello a Stefano Luciano, a Giovanni Di Bartolo ed al segretario regionale Nicola Irto, affinché si chiuda anche questo ultimo fronte politico interno e si possa partire definitivamente con convinzione e determinazione».

LEGGI ANCHE: Pd vibonese, Claudia Gioia puntualizza la posizione ufficiale del gruppo che fa a capo a Luciano