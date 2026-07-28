L'amministrazione comunale ringrazia il deputato Giuseppe Mangialavori per il sostegno. Previsti interventi di rigenerazione urbana e uno spazio dedicato alla storia della navigazione e della marineria pizzitana

Pizzo continua a investire sul recupero e sulla valorizzazione del proprio patrimonio urbano. Grazie a nuovi finanziamenti destinati al Comune, il borgo della Marina sarà interessato da un importante intervento di rigenerazione urbana, pensato per rendere una delle aree più caratteristiche della città ancora più accogliente, sicura e fruibile.

Ad annunciare l'arrivo delle nuove risorse è l'amministrazione comunale, che ha espresso «il più sincero ringraziamento» al deputato Giuseppe Mangialavori per «l'ulteriore e concreto sostegno» assicurato al territorio.

Rigenerazione urbana e valorizzazione del borgo

Il progetto punta a migliorare il volto del borgo della Marina attraverso interventi di riqualificazione che coniughino decoro urbano, vivibilità e sviluppo turistico. L'obiettivo è valorizzare uno dei luoghi simbolo di Pizzo, rendendolo sempre più attrattivo sia per i residenti sia per i numerosi visitatori che ogni anno scelgono la città tirrenica.

Il Museo del Mare e della Navigazione

Tra gli interventi previsti trova spazio anche il Museo del Mare e della Navigazione, destinato a raccontare la storia e l'identità marinara della comunità pizzitana. Il nuovo spazio sarà dedicato alla memoria dei pescatori e della tradizione legata al mare, con l'intento di preservare e valorizzare un patrimonio che rappresenta una parte fondamentale della storia della città.

Per l'amministrazione comunale, il progetto rappresenta un'occasione per unire riqualificazione urbana e tutela della memoria collettiva, rafforzando il legame tra identità, turismo e sviluppo. Un investimento che guarda al futuro senza dimenticare le radici di Pizzo e il profondo rapporto che la città ha costruito nel tempo con il mare.