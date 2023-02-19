L'iniziativa pubblica si svolgerà martedì 21 Febbraio alle 17 alla Biblioteca comunale alla presenza di iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico

«Il positivo risultato registratosi nei Congressi di circolo del PD vibonese a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini, ci consegna oltre ad una positiva soddisfazione una grande responsabilità». È quanto dichiara in una nota stampa il consigliere regionale del Partito Democratico Raffaele Mammoliti che aggiunge: «Con oltre il 70% dei consensi conquistiamo la percentuale più alta in Calabria e tra le prime a livello nazionale. Tale risultato è frutto di un lavoro collettivo ed inclusivo rispetto al quale – prosegue Mammoliti – le plurali espressioni istituzionale e politiche, hanno contribuito in maniera generosa e impegnata».

In vista delle Primarie aperte già fissate per il 26 Febbraio, il Partito Democratico ha organizzato un’iniziativa pubblica che si svolgerà martedì 21 Febbraio alle 17, alla Biblioteca comunale di Vibo Valentia, alla presenza dell’On. Piero Fassino.

