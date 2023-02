Verso il congresso Pd, a Vibo Bonaccini ottiene il 70,02% dei consensi

di L.C.

Si chiude la fase di confronto per la scelta del segretario nazionale del Partito Democratico. I candidati in corsa sono 4: Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elli Schlein e Gianni Cuperlo. C’è stato tempo fino ad oggi per votare nei circoli, successivamente il 26 febbraio si terranno le primarie aperte tra i candidati preferiti dagli iscritti. E intanto si avviano a conclusione le operazioni di voto nei circoli di tutta la Calabria, si delinea in maniera netta il risultato finale dei quattro candidati alla segreteria nazionale. Stefano Bonaccini supera stabilmente il 60% dei consensi su tutto il territorio regionale. [Continua in basso]

I dati a Vibo

Nella provincia di Vibo, dove sono state ultimate le operazioni di scrutinio, il successo ottenuto dal governatore dell’Emilia Romagna è ancora più largo: Bonaccini con 411 preferenze raggiunge il 70,02% dei consensi, De Micheli con 75 voti ottiene il 12,77%, Cuperlo con 71 voti raccoglie il 12,10%, mentre Schlein con 30 preferenze si attesta al 5,11%. Per approfondire, continua a leggere su LaCnews24.it.

