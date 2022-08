Politiche, il Pd vibonese avvia la campagna elettorale e incontra i candidati

Il Partito democratico vibonese avvia la campagna elettorale per le elezioni politiche con un incontro tenutosi nella sede di via Argentaria, alla presenza del segretario regionale, capolista nel collegio plurinominale al Senato, Nicola Irto, del candidato al collegio uninominale sud del Senato, Francesco Pitaro, dei candidati nel collegio plurinominale del Senato, Teresa Esposito e Italo Reale, della candidata nel collegio plurinominale della Camera, Lidia Vescio. L’appuntamento, presieduto dal segretario provinciale Giovanni Di Bartolo ha visto la partecipazione di segretari di circolo, amministratori locali, iscritti e attivisti del Partito democratico, oltre che del gruppo dirigente provinciale, giunti nel capoluogo per rilanciare l’impegno e la mobilitazione politica in vista dell’appuntamento elettorale del 25 settembre.

«La partecipazione di oggi è il segno della determinazione e della coesione di un gruppo dirigente che affronterà questa sfida a viso aperto – afferma Giovanni Di Bartolo a margine dell’incontro -. Saremo nelle strade e nelle piazze per parlare con quante più persone possibile per sostenere il Partito democratico. Lo faremo portando avanti la nostra proposta politica, vicina alle istanze del territorio, ai problemi delle famiglie e dei settori produttivi».

