Il Pd vibonese in mobilitazione per sostenere interventi sul caro energia

«In questa fase così difficile, le priorità del Partito democratico sono le famiglie e le attività produttive che devono fare i conti con il vertiginoso aumento delle bollette di gas ed elettricità. Nelle scorse settimane si sono sollevate numerose denunce di cittadini, imprenditori e delle stesse amministrazioni pubbliche per il costo delle utenze.

Le criticità che si prospettano con l’arrivo dell’autunno e nel prossimo anno richiedono proposte serie, concrete e realizzabili per proteggere la nostra economia e aiutare le persone ad affrontare questa crisi». È quanto dichiara il segretario provinciale democrat di Vibo Valentia Giovanni Di Bartolo.



«Il livello di irresponsabilità delle forze politiche – aggiunge – che prima hanno bloccato l’attività del Governo e ora chiedono allo stesso Governo di intervenire, la stiamo pagando tutti noi. Per queste ragioni, a partire dal fine settimana del 3 e 4 settembre, saremo nelle piazze e nelle strade dei comuni della nostra provincia. L’obiettivo è quello di rilanciare le proposte del Partito democratico sul caro-energia. Prime fra tutte, le proposte di fissare un tetto massimo al prezzo delle tariffe a livello europeo e di raddoppiare – conclude il segretario – il credito d’imposta per compensare gli extra-costi di gas ed elettricità delle imprese».