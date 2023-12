Nicola Zingaretti a Serra San Bruno: «Il Pd è l’alternativa all’Italia ingiusta della Meloni» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il Partito Democratico chiama a raccolta iscritti e simpatizzanti per costruire l’alternativa alla destra. Il dibattito ieri sera a Serra San Bruno nella sede di Palazzo Chimirri. L’incontro si è concluso con l’intervento del già segretario del Pd Nicola Zingaretti e attuale presidente della Fondazione del Pd, che ha esortato quel cambio di rotta necessario per fare ripartire il Paese: «La destra – ha detto – ha raccolto tanti voti alle elezioni di un anno fa cavalcando i problemi della gente ma ora quei problemi non li risolve, anzi li ha aggravati». Parole d’ordine del Pd sono il lavoro, le infrastrutture e la sanità. Un tema quest’ultimo che ha infiammato il dibattito. L’incontro è avvenuto infatti poche ore dopo la mobilitazione di comitati e associazioni di Serra San Bruno che hanno protestato davanti alla Cittadella regionale di Catanzaro per rivendicare il diritto alla sanità. «Il Governo Meloni – ha proseguito Zingaretti – ha tagliato in un anno del 4,4% la spesa sanitaria. Sacrosante le proteste», ha sottolineato. Il presidente della Fondazione del Pd ha poi aggiunto: «Stiamo andando verso un’Italia in cui i ricchi si cureranno con l’assicurazione privata, mentre le persone normali non potranno curarsi. Nessuno vi dirà mai “vogliamo chiudere la sanità pubblica”, ma se tagli i finanziamenti il risultato sarà quello», ha concluso. Un diritto alla sanità rivendicato con forza pure dal dirigente regionale del Pd ed ex consigliere regionale Luigi Tassone che ha definito «scellerate le scelte del governatore Occhiuto che privilegia l’ospedale di Vibo a svantaggio di aree limitrofe come Serra San Bruno. Vogliamo – ha ribadito – un ospedale di montagna che risponda alle esigenze della comunità».

