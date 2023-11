Ospedale di Serra San Bruno, mobilitazione a Catanzaro contro le scelte della Regione

Nuovo affondo dell’ex responsabile amministrativo del Distretto sanitario di Serra, Fioravante Schiavello, sul futuro dell’ospedale di Serra San Bruno. «Parlarsi addosso – sostiene Schiavello – non porta da nessuna parte, si dà solo sfogo alle manie di protagonismo e si rende sempre più forte una classe politica pressapochista e inconcludente che vegeta sulle disgrazie dei cittadini. Una delle disgrazie più grandi è la negazione della possibilità di curarsi, di avere una prestazione sanitaria, di essere assistiti in quanto cittadini di un paese che deve (e non dovrebbe) garantire un diritto sancito dalla Costituzione». Un diritto che domani 30 novembre, sarà invocato nel corso dell’annunciato sit in di protesta che il comitato “San Bruno” ha promosso alla Cittadella regionale di Catanzaro. Per l’ex responsabile amministrativo del Distretto sanitario di Serra è a rischio il futuro dell’ospedale di Serra. «Perché – si domanda Fioravante Schiavello – i primi cittadini non si ergono a capi di una rivolta popolare per fare una cosa che è normale, ovvero difendere i diritti dei propri cittadini e non consegnano le fasce tricolore in segno di arresa di un territorio abbandonato?». In merito poi alla decisione dell’Asp di Vibo Valentia di aver adottato la delibera con la quale ha approvato ufficialmente il progetto definitivo per la realizzazione della Casa di Comunità al secondo piano del presidio ospedaliero, per Fioravante Schiavello «questo vuol dire che, in accordo a quanto disposto con il DCA n. 198, il Pronto soccorso sarà declassato a P.P.I. H 12, e i posti letto per acuti saranno accentrati presso il nuovo ospedale di Vibo. Siamo deboli e inconcludenti anche come cittadini, divisi e senza una visione comune. Di questo – conclude – ne dovremo dare conto alle generazioni future a cui abbiamo, già ora, sottratto un diritto fondamentale».

LEGGI ANCHE: La manifestazione del comitato San Bruno alla Cittadella in difesa dell’ospedale

Laboratorio analisi e carenza di servizi all’ospedale San Bruno, la denuncia di “Serra al centro”

Serra, il comitato “San Bruno” chiede al sindaco le case albergo per i medici cubani