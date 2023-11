Serra, il comitato “San Bruno” chiede al sindaco le case albergo per i medici cubani

Il sodalizio attivo per la tutela dell'ospedale cittadino cerca di far fronte alla difficoltà dell'Asp a reperire gli alloggi per i sanitari in servizio nella struttura sanitaria del comune montano

Il comitato civico “San Bruno”, attivo sul territorio comunale di Serra san Bruno per la tutela dell’ospedale cittadino, in supporto ai medici cubani in ausilio alla sanità vibonese della zona montana chiede al primo cittadino Alfredo Barillari di attivarsi per gli alloggi dei sanitari. “Viste le difficoltà da parte dell’Asp di Vibo Valentia di reperire gli alloggi per i medici cubani in servizio presso il nostro presidio ospedaliero “San Bruno”, – spiega il comitato – chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale tutta, di mettere a disposizione della suddetta Asp, concordando con quest’ultimi le modalità più congeniali, le case albergo”.

