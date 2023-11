Ospedale San Bruno: «La vittoria al Tar potrebbe non bastare, servono provvedimenti straordinari»

In una nota stampa a firma di Cosimina Pisani e Antonio Potrino, i componenti del gruppo “Serra al centro”, accendono i riflettori sulla decisione di impugnare innanzi al Tar il Piano di organizzazione della rete ospedaliera emanato dalla Regione Calabria. «È auspicabile ed anche probabile – sostengono i rappresentanti del movimento – che il ricorso abbia un esito positivo, semmai siamo preoccupati per il raggiungimento del risultato finale che è quello della permanenza dell’ospedale per come lo intendiamo e del potenziamento dei relativi servizi. Infatti – aggiungono – il problema di fondo è la disponibilità delle strumentazioni e delle figure professionali necessarie per far funzionare correttamente ed in sicurezza questi servizi. Per essere pratici, il punto sta nell’avere le risorse finanziarie per assumere infermieri, anestesisti, medici e tutti gli operatori sanitari indispensabili e nell’effettivo impiego di queste figure nel nostro ospedale. È nota infatti la difficoltà di assumere ed adibire al ‘San Bruno’ (come pure agli altri ospedali del Vibonese) queste figure professionali». Da qui la considerazione: «In caso di vittoria al Tar permarrebbero, come accaduto in altre realtà, profonde criticità che possono essere superate solo con interventi di carattere straordinario. Pertanto, il movimento “Serra al centro”, pur cosciente della particolare fase storica condizionata da ristrettezze finanziarie, auspica un vero e costante impegno della politica affinché sia rilevata l’essenzialità per le popolazioni dell’entroterra di strutture ospedaliere efficienti e, di conseguenza, si provveda all’adozione di provvedimenti che permettano ai cittadini – concludono – di veder riconosciuto pienamente il diritto alla salute per come previsto dalla Costituzione».

LEGGI ANCHE: Asp di Vibo: approvato il Piano di sviluppo dei servizi sanitari

Ospedale di Serra a rischio chiusura, i Comuni di San Nicola e Vallelonga si rivolgono al Tar

Serra, il comitato “San Bruno” si rivolge al Tar in difesa dell’ospedale