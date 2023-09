Serra, il comitato “San Bruno” si rivolge al Tar in difesa dell’ospedale

Secondo gli esponenti del sodalizio il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera "sancisce la chiusura del nosocomio". Avviata una raccolta di contributi economici per affrontare le spese dell'annunciato ricorso

“Lo scorso 9 luglio, la Regione Calabria ha emanato il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera che sancisce, di fatto, la chiusura dell’ospedale di Serra San Bruno”. A dichiaralo è il comitato “San Bruno” che precisa come il tutto avvenga “nell’indifferenza totale della politica”. Pertanto, “dopo mesi di attesa abbiamo deciso di impugnare il Piano innanzi al Tar. Stante i costi del ricorso, – aggiungono gli esponenti del sodalizio – ci rivolgiamo a tutti i cittadini del comprensorio chiedendo un sostegno economico, un piccolo contributo che può cambiare le sorti del nostro ospedale. Il comitato sarà in piazza nei prossimi giorni per avviare la raccolta, – concludono i rappresentanti – chiunque volesse contribuire potrà farlo anche tramite un conto corrente dedicato”.

